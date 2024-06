Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, TRT GAP Diyarbakır Radyosunda yayınlanan ‘Hayatın İçinde’ adlı programın canlı yayın konuğu oldu. Başkan Geçit, Yeşilyurt ilçesindeki yatırımlar ve geleceğe yönelik hazırladıkları projelere ilişkin dinleyicilere önemli bilgiler paylaştı.Gonca Mete’nin hazırlayıp-sunduğu ‘Hayatın İçinde’ adlı programa telefon bağlantısıyla katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, öncelikle hedeflerinin Yeşilyurt’taki deprem yaralarını bir an önce sarmak ve depremin etkilerini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yeşilyurt İlçesinde yürütülen tüm yatırımlar için belediyenin imkanlarını seferber ettiklerini hatırlatan Başkan Geçit, “Bizim temel hedefimiz öncelikle deprem yaralarını sarmak, vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına taşımak ve esnaflarımızın yeni işyerlerinde ticaretlerini sürdürmelerini sağlamaktır. Seçim döneminde de iki yıl içerisinde yaraları saracağımıza yönelik sözler vermiştik, bu hedefi gerçekleştirmek için sıkı, planlı ve koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Deprem felaketlerinde çok sayıda canımızı kaybettik, fiziksel ve sosyal yönden büyük bir tahribata uğradık. Toplumu yeniden ayağa kaldırmak için bir yandan fiziksel yatırımların hayata geçmesi için imkanlarımızı seferber ederken diğer taraftan kültür ve spor merkezlerimiz aracılığıyla sosyal, kültürel, sanatsal ve meslek edindirme kursları düzenliyoruz. İlçemizin farklı noktalarındaki bu tür merkezlerimizi haftanın yedi günü açık tutuyoruz. İlçe Halk Eğitim Merkezimizle işbirliğinde düzenlediğimiz hobi ve meslek edindirme kurslarımızın yanı sıra yaz spor okullarımız, erdem okullarımız ve kuran kurslarımıza katılımın yüksek olması bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımız bu kurslar sayesinde bilgi ve becerilerini geliştiriyorlar, sosyalleşiyorlar, yeni arkadaşlıklar edinerek deprem sonrasında oluşan psikolojik ortamdan uzak durmaya çalışıyorlar. Bir yandan fiziksel çalışmalarımız diğer taraftan vatandaşlarımızın sosyal yönlerini güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yaşanan deprem travmasının atlatılması için her türlü girişim, çalışma ve hizmet yerine getiriliyor. Belediye bünyesinde kurduğumuz psikoloji danışma merkezimizle vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle koordineli ve düzenli yürüttüğümüz çalışmalarla özellikle konteyner kentlerde kalan hemşerilerimizin ihtiyaçlarının çözüme kavuşması için aktif bir şekilde çalışıp, sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Konteynırlarımızı sık sık ziyaret ediyoruz, iletilen taleplerin çözüme kavuşturmak için projeler uyguluyoruz, girişimlerde bulunuyoruz. Tabii ki depreme ait tüm süreçlerin ortadan kaldırılması gerekiyor ki her şey normale dönsün. İlçemizdeki 41 konteyner kentimizde kalan 50 bine yakın depremzede hemşerimizi kalıcı konutlarına taşıdıktan sonra hayat normale dönecek. Belediye olarak hayatın normale dönmesi için kendi bölgemizdeki hizmetleri titizlikle yerine getiriyoruz. Merkezi Hükümetimiz ve Bakanlıklarımızın dan büyük destekler alıyoruz. Mahallelerimizin sorunlarına karşı çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Yeşilyurt’ta çevre yolunun altı ve üstü kavramının tamamen ortadan kaldırmak, tüm yaşam alanlarını aynı gelişmişlik seviyesine ulaştırmak bizim önceliklerimiz arasındadır” dedi.Başkan Geçit, Yeşilyurt’taki fiziksel tahribatları ortadan kaldırmak için çok ciddi çalışmalar yürüttüklerinden bahsederken, “Bakanlığımızın kontrolünde ilerleyen rezerv alanlarda yeniden yapılanma ve kentleşme süreciyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz, destek talebi olduğu anda ekiplerimizi ve iş makinalarımızı seferber ediyoruz. Bununla birlikte yerinde dönüşümle ilgili de kendi görev ve yetki alanımızdaki çalışmaları büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz. Yeşilyurt’un tarihi merkezlerindeki tescilli yapıları yeniden restore ederek ayağa kaldırmak için projelerimizi başlattık, ihale sürecine doğru gidiyoruz” şeklinde konuştu.Başkan Geçit programın sonunda yeni dönem projelerinden olan ‘Huzur Dünyası Kampüsü’ projesi hakkında bilgiler paylaşırken, "Huzur Dünyası Kampüsü projemiz çatısı altında hayata geçireceğimiz hizmetlerle sağlıklı yaşlanmaya yönelik bir merkez kurmayı planlıyoruz. Bu merkezimizde 65 yaş üstü dezavantajlı vatandaşlarımıza sağlıklı yaşlanma için neler yapılması, ilaçların kullanım şekli, günlük fiziksel egzersizlerini nasıl yapmaları, ev ortamlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği ve beslenme alışkanlıkları başta olmak üzere birçok konu başlığında kendilerine yardımcı olacağız. Danışmanlık alamayan, fizik tedavi merkezine gidemeyen dezavantajlı yaşlılarımıza fizik tedavi seansları uygulayacağız, onları misafir ederek sağlıklı beslenme ve egzersizler üzerine eğitimler verip, sağlıklı yaşlanma süreçlerine destek sunacağız. Ön hazırlıkları sona eren bu projemizi tamamlayıp ilçemize kazandırdığımız zaman ulusal ölçekte ses getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.