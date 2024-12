Çocukların ve gençlerin sosyal, kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan çok sayıda projeyi hayata geçiren Yeşilyurt Belediyesi, öğrencileri erken yaşlarda sportif aktivitelerle buluşturmak amacıyla Yeşilyurt’ta ki ilkokul ve ortaokullarda ‘Spor İstasyonları’ projesini başlattı.Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle 2024-2025 eğitim-öğretim dönemine yönelik imzalanan ‘sosyal, kültürel ve sportif projeler’ protokolü çerçevesinde her hafta bir okulda ‘Spor İstasyonları’ projesi kapsamında sportif etkinlikler düzenleyecek. Sosyal, ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmak hedefiyle hayata geçen ‘Spor İstasyonları’ projesi kapsamında okullara basketbol, voleybol ve futbol topunun yer aldığı spor malzemeleri hediye edilecek. Bunun yanı sıra etkinliklere katılan öğrencilere ise forma, top, kitap, not, defteri ve kalemden oluşan hediyeler dağıtılacak.Projenin ilk durağı Dilek Şehit Hasan Yıldırım İmam Hatip OrtaokuluHer hafta bir okulda ‘Spor İstasyonları’ etkinlikleri düzenlenecek olan Yeşilyurt Belediyesi’nin proje kapsamındaki ilk durağı, Dilek Şehit Hasan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu oldu. Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okulun bahçesine kurulan langırt, masa tenisi, çarkıfelek ve tenis alanlarındaki etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler kendileri için özel olarak düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlenerek keyifli zaman geçirdiler.“Sağlıklı bir gelecek, sağlıklı nesillerle inşa edilir”Yeşilyurt’un sportif ve kültürel alt yapısını güçlendirecek projelere ağırlık verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ‘Spor İstasyonları’ projesinin sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesi, sağlıklı, idealist ve sporcu bir nesil yetiştirilmesine katkı sunacağını belirterek, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız işbirliği protokolünde yer alan bu proje kapsamında her hafta bir okulumuzun bahçesinde sportif ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkıda bulunacağız. Etkinliklerimizle birlikte hem okullarımıza hem de çocuklarımıza spor malzemeleri dağıtacağız. ‘Ağaç yaşken eğilir’ diye çok güzel bir sözümüz vardır. Sağlıklı bir gelecek ancak sağlıklı nesillerle inşa edilir. Bu temel felsefeden hareketle birlikte çocuklarımızı erken yaşlarda her alanda eğitmeli, onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamalıyız. Gençlerimizin enerjilerini doğru yerde kullanmaları için bizlerde bu tür projelerle onlara yeni imkanlar ve fırsatlar sunuyoruz. Bunun için onları spora yönlendiriyoruz. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri etkinlikleri tanısınlar, sporu yaşam biçime haline getirsinler. Bunun yanında yetenekli çocuklarımızı tespit ederek ülke sporuna kazandırmak istiyoruz. Sosyal, ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine bu ve benzeri tüm hizmetlerimizle destek olmaya çalışıyoruz. Bizler en büyük yatırımın geleceğe yani çocuklara yatırım yapmak olduğunun bilincindeyiz” diye konuştu.