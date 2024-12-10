Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Zafer ve Çöşnük mahallelerinde devam eden 26. ve 37. rezerv alan projelerini yerinde inceleyerek şantiye yetkililerinden bilgi aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen projelerin ilerleyişine dair açıklamalarda bulunan Başkan Taşkın, vatandaşlara sürece destek verme çağrısında bulundu.Battalgazi Belediyesi, Malatya’nın yeniden inşası ve vatandaşların daha güvenli, modern yaşam alanlarına kavuşması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zafer ve Çöşnük mahallelerinde hayata geçirilen rezerv alan projeleri, Battalgazi’nin deprem sonrası toparlanma sürecindeki önemli adımlardan birini oluşturuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle yürütülen bu projelerde, hem konut hem de ticari alanların inşası hızla ilerliyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sahada incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde değerlendirdi ve projelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.Vatandaşlara güvenli konut için rezerv alan çağrısıBattalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, rezerv alanlarında karşılaşılan küçük sorunların, ilgili firmalarla iş birliği içerisinde çözüleceğini vurguladı ve vatandaşlara çağrıda bulunarak, az hasarlı daire sahiplerinin rezerv alan kampanyasına katılmalarını istedi. Başkan Taşkın, “Devletimizin sunduğu bu imkân, dünyada eşi benzeri olmayan bir fırsattır. Çöşnük Mahallesi rezerv alanında modern inşaat teknolojileriyle yapılan 749 konutun inşaatı hızla ilerliyor. Bu yapılar, çift katlı bodrum ve fore kazık gibi zemine uygun teknolojilerle inşa ediliyor. Hemşerilerimizin, depreme maruz kalmış binalarda ısrar etmek yerine, bu modern ve güvenli konutlarda oturmayı tercih etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.Zafer Mahallesi’nde 676 konut ve 65 dükkân inşası sürüyorZafer Mahallesi’ndeki 26. bölgede toplamda 676 konut, 65 dükkân ve 3 depo inşaatı hızla devam ediyor. Başkan Taşkın, çalışmaların modern mühendislik teknikleriyle titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekerek, projenin belirlenen takvime uygun şekilde ilerlediğini ifade etti.Çöşnük Mahallesi’nde 749 konutluk projeÇöşnük Mahallesi’ndeki 37. bölgede ise 749 konut, 20 dükkân ve 1 fırın inşaatı sürüyor. Başkan Taşkın, bölgedeki yapıların zemine uygun modern teknolojilerle inşa edildiğini ve 2025 yılı Aralık ayında tamamlanmasının planlandığını açıklayarak, “Hemşerilerimizle birlikte bu süreci hızlandırabiliriz. Alanları ne kadar hızlı boşaltırsak, inşaatlar da o kadar hızlı tamamlanır” dedi.Sorunlar yerinde çözülüyorİncelemeler sırasında şantiye yetkilileriyle sahayı gezen Başkan Taşkın, inşaat sürecinde karşılaşılan sorunların belediye ve ilgili kurumlarca hızla çözüme kavuşturulacağını belirterek, "Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyor, yerinde dinliyor ve belediye olarak çözüm odaklı bir şekilde hareket ediyoruz. Diğer kurumlarla ilgili konularda ise köprü görevi üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.“Hedefimiz projeyi zamanında tamamlamak”Zafer Mahallesi’ndeki inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Güçar İnşaat Proje Müdürü Hakan Nalçacı, 26. bölgede 676 konut, 65 dükkân ve 3 depo inşaatının devam ettiğini belirtti. Nalçacı, “Şu an 1. ada dediğimiz bölgede kazı çalışmalarımız sürüyor. Toplamda 23 bloktan oluşan bu alanda çalışmalarımızı belirlenen süre olan 400 iş günü içinde tamamlamayı planlıyoruz. Allah’tan bir aksilik olmazsa önümüzdeki yılın sonunda projeyi teslim etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.Çöşnük Mahallesi’ndeki 37. bölgeye de değinen Nalçacı, burada 749 konut, 20 dükkân ve 1 fırın inşaatının modern inşaat teknikleriyle sürdüğünü ifade etti. Nalçacı, bölgedeki çalışmaların sorunsuz ilerlediğini ve hedeflerinin planlanan sürede projeyi tamamlamak olduğunu vurguladı.Zafer ve Çöşnük Mahallelerinde devam eden rezerv alan projeleri, Malatya’nın yeniden yapılanması sürecinde önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Çalışmalar tamamlandığında, bölge sakinleri daha sağlam, modern ve güvenli yapılarda yaşamlarını sürdürebilecek.