Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof.Dr. İlhan Geçit, "Ortak akılla çözümler üretiyor, ilçemizi daha güzel bir geleceğe taşıyoruz" dedi.Yeşilyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve halkla doğrudan iletişimi esas alan "Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor" buluşmalarının son durağı Yeşiltepe Koşu Mahallesi oldu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, belediye başkan yardımcıları, Koşu Mahalle Muhtarı Fatih Karagöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.Mahalle sakinlerinin sorun, öneri ve taleplerini doğrudan Başkan Geçit’e ilettiği toplantıda; altyapıdan ulaşıma, temizlikten sosyal hizmetlere kadar birçok konu masaya yatırıldı."Yeşiltepe’yi cazibe merkezi haline getireceğiz"Programda yaptığı konuşmada, mahallelerde tespit edilen sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üreteceklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Yeşiltepe’nin her mahallesi yeni yatırımlar ve hizmetlerle şehrimizin en fazla tercih edilen yaşam alanlarına dönüşecek. Koşu Mahallesi’ndeki taleplerin çözümü için de hemen çalışmalara başlıyoruz. Sorunları yerinde tespit edip ortak akılla çözüm üretmek, hizmet kalitemizi artırıyor" dedi."Her mahalle bizim için kıymetli"Hizmet anlayışlarında mahalle ayırt etmeksizin eşit ve nitelikli hizmet üretmenin öncelikli olduğunu dile getiren Başkan Geçit, "Her mahallemiz, her sokağımız bizim için aynı öneme sahip. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla iş birliği içinde hareket ederek, talepler doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Alt yapısı tamamlanmış yolları konforlu hale getiriyor, yeni sosyal alanlar kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.Yaylacı: "Birlikte iyileşeceğiz"Toplantıda konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı da, "Vatandaşlarımızın taleplerini birebir dinleyip çözüm üretmek adına bu toplantıları çok önemsiyoruz. Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışarak Yeşilyurt’u yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte hareket edeceğiz, birlikte iyileşeceğiz" dedi.Temizlik personeline teşekkür plaketiToplantıda ayrıca, Koşu Mahallesi’nde yürütülen temizlik çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine teşekkür plaketi verildi. Plaketleri takdim eden Koşu Mahalle Muhtarı Fatih Karagöz, temizlik personelinin özverili çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Başkan Geçit de, nazik davranışından dolayı Muhtar Karagöz’e teşekkür ederek, personeli tebrik etti.