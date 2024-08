Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür ile birlikte Dilek Mahallesinde genişletilmesi planlanan yol güzergâhlarında incelemelerde bulundu.Dilek Mahallesini ziyaret ederek planlamaya alınan yatırımlarla ilgili yetkililerden bilgiler alıp, mahalle sakinleriyle istişare toplantısı gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Dilek Mahallemizin gerek ulaşım ağının kalitesinin artması gerekse de diğer hizmetlerle yaşam standartının yükselmesi için seçim döneminde verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz” dedi.“Ortak akılla yapılan işler hizmet kalitemizi artırıyor”Bölgeye kazandırılabilecek yeni hizmetler konusunda mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Geçit, vatandaşın talep ve önerilerini de dinleyip istişare etme fırsatı buldu. Mahalle muhtarları ile mahalle sakinlerinin düşüncesinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Geçit, “Ortak akılla yapılan işler hizmet kalitemizi artırıyor" ifadelerini kullandı.Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçenin her köşesine en iyi hizmeti götürme anlayışıyla çalıştıklarını söyleyen Başkan Geçit, Yeşilyurt’un yaşam standardının yükselmesi için gece gündüz demeden her daim sahada olduklarını hatırlattı. Vatandaşların çok daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşmaları adına tüm ekiplerin ilçenin tamamında yoğun bir çalışma yürüttüğünün altını çizen Başkan Geçit, “Mahallerimizde muhtarlarımız ve hemşerilerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Bu yaptığımız ziyaretlerimizle muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin taleplerini dinliyor, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veriyoruz. Ortak akılla yapılan işler hizmet kalitemizi artırıyor. Her bir hemşerimizin düşüncesi bizim için çok önemli. İlçemizin daha da gelişmesini kendimize en önemli görev olarak görüyoruz. İlçemizin en kalabalık mahallelerinden olan Dilek mahallemize seçim döneminde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için bu bölge için planladığımız yatırımları teker teker hayata geçireceğiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu şirin beldemizin ulaşım ağının kalitesini artırmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bizlerde ekibimizle mahallemizi ziyaret ederek hem mahalle sakinlerimizin taleplerini dinledik hem de yol genişletme çalışmasının planlandığı sokaklarda detaylı incelemelerde bulunduk. Dilek’te ikamet eden değerli hemşerilerimizin temiz ve düzenli yollarda yolculuk etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim tek amacımız, ilçemizin dört bir tarafını konforlu, estetik ve çok daha güvenli bir ulaşım ağıyla donatmaktır. Bu düşüncemizi hayata geçirmek içinde ekiplerimizle her daim sahadayız” diye konuştu.