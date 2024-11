Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları yatırım ve hizmetler ile ilgili Nikâh Saray’ında basına ve kamuoyuna yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler bilgilendirme toplantısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra Genel Sekreter Vekili Ahmet Faruk Yanardağ, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Şirket Genel Müdürleri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Cemiyet ve Dernek Başkanlarıyla birlikte basın mensupları katıldı.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmet ve yatırımların sinevizyon eşliğinde gösteriminin yapıldığı bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Malatya’ya 6 ayda 15 Milyar TL, yani neredeyse her ay 2-3 milyarlık yatırım yaptık” dedi.Yatırım ve hizmetler toplantısında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, özellikle rezerv alan büyüklüğü konusunda deprem bölgeleri içerisinde Malatya’nın birinci sırada olduğunu söyleyerek, toplamda 400 hektarlık alanda 49 rezerv alan olduğunu belirtti. Çarşı merkezinde hızla yükselen binaların yeni yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini ifade eden Başkan Er, şehrin merkezine ait alt yapının yeniden inşa edildiğini vurguladı.Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yerinde dönüşümü teşvik etmek amacıyla 6 imar düzenlenmesi gerçekleştirdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, imar düzenlemeleriyle birlikte evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlandığını söyledi. 60 bin 708 konut ve işyerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini ve 17 bin 438 hak sahibine teslim edildiğini söyleyen Başkan Er, geri kalan hak sahiplerinin de konutlarına kısa zamanda kavuşacaklarını ifade etti.Yol ağı ve ulaşım altyapısı yatırımlarından da bahseden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Ulaşım Master planlarını güncelliyoruz. Yol ağlarımızı genişlettiğimiz gibi aynı zamanda kuşak yolların yapımında sonlara geldik. Kuzey Kuşak yolunun bitmesine sayılı günler kaldı. Güney Kuşak yolu en prestijli yollarımızdan biri olacak. İnşallah 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. 670 km yol çalışması geçekleştirdik. Beylerderesi’ne 2. viyadük yapımı için 2025 yılı yatırım programına alındığını belirtmek istiyorum. Bunun yanında Atatürk (Kışla) ve İnönü caddeleri 30 metre daha genişletilerek prestij caddelerimiz olacak. Trambüs hattımızı da vatandaşlarımızın rahatlığı için İkizce Mahallesi’ne kadar 20 km daha uzatıyoruz. Ana yollarda sürücü bilgilendirme ekranlarını arttırıyor ve elektronik denetleme sistemini de çoğaltıyoruz. Kavşak düzenlemeleri ile trafik yoğunluğunu azaltıyoruz. Aynı zamanda araç filolarımızı güçlendirerek, 20 adet yeni otobüs alımımızla beraber toplam 236 otobüs sayısına ulaştık. En önemlisi 45 otobüsü bakım ve onarımla yeniden filoya dahil ettik” dedi.İçme suyuna kademeli uygulama ile yaklaşık yüzde 10 indirim kararı aldıklarını müjdeleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vatandaşların refah seviyesini artırmak adına her alanda gayret göstereceklerini söyledi. Son 6 ayda Malatya merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen içme suyu ve atıksu altyapı yatırımlarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya merkez arıtma tesisinin yeniden inşa edildiğini ve hizmete aldıklarını söyledi.İlçelerde ise altyapı yatırımlarına ciddi güçlendirme yaptıklarını belirten Başkan Er, “Kale ve Kuluncak ilçelerine arıtma tesisi kazandırıyoruz. Darende ilçemizde kollektör hattını yeniliyoruz. Kuluncak da ise 40 kilometrelik isale hattı inşaatına başladık. 141 kilometre içme suyu şebekesini yaptık, bitti. 120 kilometre ayrıca kanalizasyon şebekesini yaptık ve bitti. Merkez ve kırsalda binlerce konutun içme suyu ve atıksu şebekelerini yapıyoruz. Kaptaj suyunun Konak (Banazı)’da inşa ettiğimiz ana depoya aktarıyoruz. 20 bin tonluk ana depo ve 9.5 kilometrelik isale hattı inşaatı devam ediyor. Bu işin yatırım tutarı ise 800 milyon liradır. İkizce’ye 30 kilometre kollektör hattı ile ileri derece arıtma tesisi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil belediyecilik, kültürel belediyecilik ve sosyal belediyecilik anlamında büyük gayretle çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Kültürel alanda birçok çalışma yapıyoruz. Arslantepe ziyaretçilerine hazır. 100. Yıl Parkı’nda kitap kafemizi açıyoruz, çocuklar için yaşam beceri atölyemiz hizmete hazır. Sosyal alanda kadınlarımızın hayatlarına dokunacak mekânlarımızı arttırıyoruz. Kadın Vefa Konakları ve Kadın Sanat Merkezleri açtık. Malatya Sofrasını halkın hizmetine sunduk. Öğrencilerimiz için sabah ve akşam kütüphanede çorba, çay ve su ikramları başlattık. Kitap Fuarı, Satranç Turnuvası, Kayısı Festivali düzenledik. Tek Adımda Çözüm Merkezini (TAÇ) ve İstihdam Merkezini hayata geçirdik. 2025 Yılı Kültür Yolu Festivali’ne dahil edildik. Genç Kart mobil uygulama projesiyle gençlerimize özel indirim fırsatları sunduk. Sünnet Şöleniyle 167 çocuğumuzu sünnet ettirdik” şeklinde konuştu.Yatırıma başlayacakları projelerden de bahseden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Malatya Büyükşehir Belediye ana binasına 813 kişi kapasiteli kütüphane, Yeni Buğday Pazarı, Tecde Spor Kompleksi, Spor Tesisleri, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi 2. Etap Projesi, Bilim Merkezi inşası, Dijital Gençlik Merkezi projelerimizi de 6 aylık sürede yaptığımız önemli çalışmalarımız gibi en kısa sürede yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirilen Yatırım ve Hizmetler Bilgilendirme Toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er son olarak, “Bizlere her alanda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, Malatya valimize, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.