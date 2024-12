Posof ilçe Belediye Başkanı Erdem Demirci, yeni yıl kutlama mesajı yayımladı.Başkan Demirci mesajında, ’’Değerli Posoflu Hemşerilerim; 2024 yılını geride bırakırken, yeni bir yıla birlikte girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel dönemde, ilçemiz Posof’ta birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla gerçekleştirdiğimiz her güzel işte sizlerin emeği, desteği ve sevgisi oldu. 2024 yılında göreve geldiğimiz andan itibaren, geride bıraktığımız dokuz ay gibi kısa bir sürede ilçemizi birçok alanda geliştirmek için var gücümüzle çalıştık. Yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla sizlere en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz.2025 yılının, Posof’umuz ve ülkemiz için sağlık, mutluluk, barış, hizmet ve bereket dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yeni yılın, her haneye umut, her yüreğe huzur getirmesini diliyor; tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum’’ dedi.