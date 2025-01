Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Adem Kara’nın yürütücülüğünü yaptığı, Atatürk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yağmur Ünver, Doç. Dr. Seçkin Özkanlar, Dr. Öğr. Üyesi Kübra Solak ve Dr. Öğr Üyesi Burak Erdemci’nin araştırmacı olarak yer aldığı “Baş-Boyun Kanseri Hücrelerinde (FADU ve SCC-9) SALL4 Geninin Direnç Genleri İle Olan İlişkilerinin Araştırılması (in vivo ve in vitro Çalışma)” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.Geliştirilen proje kapsamında baş ve boyun kanserlerinde (HNSCC) ilaç direncini hedef alarak, kanser tedavisinde yeni bir potansiyel hedef olan SALL4 geni incelenecek ve SALL4 geninin ekspresyonunun baskılanması veya artırılmasıyla kanser hücrelerinin tedaviye verdiği yanıtlar hem in vitro hem de in vivo olarak değerlendirilecek.İlaç direnci gelişen kanser hücrelerine karşı yenilikçi tedavi stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve SALL4’ün terapötik bir hedef olarak potansiyelini ortaya koymayı hedefleyen proje ekibi, özellikle ileri evre kanserlerde tedavi başarısını artırmayı amaçlıyor.Geliştirilen projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Adem Kara, kanser tedavisine yeni bir yaklaşım kazandırmak istediklerini belirterek: “Projemiz özellikle ileri evre kanserlerde tedavi başarısını artırmayı hedefleyen öncü bir çalışma niteliğinde. İlaç direnci gelişen kanser hücrelerine karşı yenilikçi tedavi stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve SALL4’ün terapötik bir hedef olarak potansiyelini ortaya koymayı amaçlıyoruz. Projemiz özellikle ileri evre kanserlerde tedavi başarısını artırmayı hedefleyen öncü bir çalışma olacak. Çünkü kanser tedavisinin en büyük sorunlarından biri olan ilaç direncini ortadan kaldırma potansiyeline sahip. Bu yenilikçi yaklaşım, tedavi etkinliğini artırarak hastaların yaşam kalitesini iyileştirebilecek ve klinik uygulamalara önemli katkılar sunacak. Projemiz ayrıca tedavi maliyetlerini düşürme açısından da umut vadediyor” diye konuştu.