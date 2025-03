Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari’de düzenlenen geleneksel iftar programında 47 yatırım projesinin müjdesini verdi.Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki programın ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari’ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Yumaklı’ya Vali Ali Çelik, Hakkari kilimi ve üzerinde valilik logosu bulunan plaket takdim etti. Yumaklı, valilik ziyaretinin ardından öğretmen evinde düzenlenen ’Hakkari Geleneksel İftar’ programına katıldı. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Belediye Başkanları, AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Emrullah Gür, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını katılımcılara ileten Bakan Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız, her gittiğimiz yerde selamını iletmemizi istiyor. Burada, pazartesi günkü kabine toplantısında Hakkari’ye selamlarını iletmişti" dedi.Ramazan ayının son günlerine gelindiğini belirten Bakan Yumaklı, Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yaparak, "Bu gece Kadir Gecesi. Hepinizin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. İlim ve irfan ehillerinin yetiştiği bu güzel şehirde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.Hakkari için 47 yatırım projesiBakan Yumaklı, Hakkari’ye yönelik yapılacak yatırımlar hakkında önemli bilgiler verdi. Hakkari genelinde 47 yatırım programı hazırlandığını belirten Yumaklı, "2025 yılı yatırım programı kapsamında Hakkari’ye 21 milyar lira maliyetli 47 proje uygulanacak. İlk etapta 620 milyon lira ödenek ayrıldı ve Dilimli Barajı sulama işinin birinci kısmı bu yıl başlatılacak" dedi.Ayrıca Yumaklı, Hakkari’deki sulama, baraj, su arıtma tesisleri ve taşkın kontrol projeleriyle ilgili çalışmaların hızla devam edeceği bilgisini verdi."Hakkari’ye 22 yılda 20 milyar yira tarımsal yatırım yapıldı"Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hakkari’ye son 22 yılda 20 milyar liralık tarımsal yatırım ve destekleme yapıldığını belirterek, bu yıl sadece kırsal kalkınma projeleri için 110 milyon lira bütçe ayrıldığını söyledi. Yumaklı, Hakkari’nin coğrafi işaret tescili almış 12 ürünü olduğunu, Şemdinli balının da başvuru sürecinin devam ettiğini ifade etti.Bakan Yumaklı, Hakkari’nin tarım ve hayvancılık alanında daha da gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Besi materyali yetiştiriciliği ve hayvancılık yapanlara teşvik ve hibe programları sunacağız. Hakkari’nin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışacağız" dedi.Ayrıca Yumaklı, Hakkari’deki alan ıslahı çalışmalarının sürdüğünü ve bu yıl için 8 proje üzerinde çalışıldığını vurguladı.Birlik ve beraberlik vurgusuBakan Yumaklı, Türkiye’nin geleceği için birlik ve beraberliğin önemine de dikkat çekerek, "Bizler bu memlekete hizmet etmek için geldik ve her vatandaşımızın hak ettiği hizmete kavuşması için çalışıyoruz. Hiçbir engel bizi durduramayacak" dedi.Terörle mücadelede Türkiye’nin önemli bir aşama kaydettiğini belirten Yumaklı, "Artık terörün sosyal ve siyasi dayanakları tamamen yıkıldı. Hakkari’nin su problemi gibi temel sorunlarını çözmek için her türlü engel ortadan kalktı" şeklinde konuştu.