Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Maalesef görüyoruz ki dış güçlerin maşası olanlar kardeşi kardeşe düşürüyor. Eli kanlı terör örgütleri ile yaşadığımız coğrafyanın adeta son kalesi konumunda olan özgür ve güçlü Türkiye’yi yıkmaya çalışıyor. Neden? Çünkü, Türkiye kendi haklarını savunmaktan çekinmediği gibi bir de mazlumlar için çabalıyor" dedi.Sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Uraloğlu partisinin Başkale İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresine katıldı. Burada partililere hitap eden Bakan Uraloğlu, "Köklü tarihiyle, zengin kültür ve gelenekleriyle, bağrında taşıdığı evliya ve enbiyalarıyla, eşsiz güzelliği Van Gölüyle ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Van’ın kadim ilçesi Başkale’de; AK Parti 8. Olağan İlçe Kongremiz vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kongremizin partimiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne Van il ve ilçe teşkilatlarımızda görev alan tüm arkadaşlarımıza gayretleri, emekleri için teşekkür ediyor, ebediyete irtihal eden tüm kardeşlerimize de Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Kongrelerimiz partimizin kuruluş ilkeleriyle birlikte tazelenme ve yenilenme hedeflerini daha fazla artıran, kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini geliştiren güzide cemiyetlerdir. Hepimiz kalbimizdeki iman ve vatan sevgisi ile bu yola çıktık. Şimdi, Başkale İlçe Başkanımız Sayın Sercan Bayer kardeşimizle yeniden devam diyoruz. Bugüne kadar çalışmalarında gösterdikleri azim ve özveri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte göreve gelecek yönetime görevlerinde şimdiden başarılar diliyorum" dedi"Van tarih boyunca çok önemli bir şehir olmuş. Urartular gibi nice uygarlığa başkentlik yapmıştır" diyen Bakan Uraloğlu, söyle devam etti:"İlim ve irfan, ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Yüzyıllar boyunca Van’da farklılıklarımızı huzur içinde birlikte yaşattık. Çünkü bizim kültürümüzde, geleneklerimizde diğer inançlara saygı ve hoşgörü vardır.Ancak maalesef görüyoruz ki dış güçlerin maşası olanlar kardeşi kardeşe düşürüyor. Eli kanlı terör örgütleri ile yaşadığımız coğrafyanın adeta son kalesi konumunda olan özgür ve güçlü Türkiye’yi yıkmaya çalışıyor. Neden? Çünkü, Türkiye kendi haklarını savunmaktan çekinmediği gibi bir de mazlumlar için çabalıyor. Filistinlilerin, Suriyelilerin, Arakanlıların… zulüm gören tüm mazlumların sesi oluyor. Van’ın en büyük manevi hamilerinden Abdulhakim Arvasi hazretlerinin de dediği gibi "Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi, iman eksikliğidir." Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak Van’ı yeni projelerle, yatırımlarla, hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık, çabaladık. Van’ın her zaman yanında olduk. Bu kadim şehrin asırlık ihmallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Van’la omuz omuzaydık."Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaşımın ve haberleşmenin her modunda çalıştıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Yol yapıyoruz, tünel açıyoruz, köprüler, havalimanları inşa ediyoruz… Maalesef Tendürek Geçidi, Çatak-Şırnak ve Van-Hakkâri yol şantiyelerimizde 2017’de yapılan baskınlarda iş makinelerimizi yaktılar, 4 kardeşimizi şehit edildi. Ama hamdolsun bugüne kadar yılmadık, bundan sonra da yılmayacağız. Yeni projeler üretmeye, ülkemizin dört bir köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz. İnşallah birazdan buradan ayrıldıktan sonra da Van-Hakkari güzergahında Güzelsu ile Başkale arasında hizmet verecek 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli’mizin batı tarafındaki tüpünü çift yönlü olarak trafiğe açacağız. Başkale Güzeldere Geçidi’nde bulunan 9 kilometrelik 32 virajları 4 kilometrelik varyant ve Güzeldere Tüneli ile geçip güzergahı daha konforlu hale getirdik. Kar mücadelesinin yoğun olarak yapıldığı, ulaşımın güçlükle sağlandığı mevcut yol kotunu 2.730 metreden 230 metre aşağı çekerek trafiğin çok daha güvenli ve konforlu akmasını tesis ettik. Artık kışın çetin şartları; bölge insanımızın, yolu kullanan sürücülerimizin günlük hayatlarını olumsuz etkilemeyecek. Bu vesileyle sizleri de açılış törenimize davet ediyorum" diye konuştu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 22 yılda Van’a 69 milyar 25 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, "36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 602 kilometreye çıkardık. Yollarında bir kilometre dahi Bitümlü Sıcak Kaplama yoktu, 358 kilometre BSK kaplama yaptık. Van Edremit-Gevaş-Bitlis, Eciş- Patnos, Van-Güzelsu, Erciş- Muradiye- Çaldıran, Van-Özalp-Saray-Kapıköy gibi önemli güzargahları bölünmüş yol olarak inşa ettik. Kale, İki Nisan, Erciş Sanayi, Van Bölge Araştırma Hastanesi, Edremit Bölge Yerleşkesi ve Karahan Köprülü Kavşaklarını tamamladık. Kuskunkıran Tüneli, Karabet Kar ve Çatak Çığ Tünellerini açtık. Hoşap, Şeytan, Kırmızı, Bend-i Mahi ve Kelekom Tarihi Köprülerinin restorasyon çalışmalarını da tamamladık. Ayrıca bugün itibarıyla da 16 milyar 192 milyon lira proje bedeliyle Van Çevre Yolu başta olmak üzere, Adilcevaz-Erciş Yolu gibi 8 karayolu projesine devam ediyoruz. Van’daki yatırımlarımız elbette sadece karayoluyla sınırlı değil. Van Gölü’nün şehrimize daha fazla ekonomik katkısı olması için çalışmalar yaptık. Van Gölü üzerindeki ulaşım ve Tatvan-Van arasındaki demiryolu bağlantısı da TCDD tarafından işletilen ve 1971-1976 yılları arasında imal edilen 4 adet feribot ile yapılmaktaydı. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak her biri 50 vagon kapasiteli yeni 2 adet feribotla günde 10.500 ton yük taşıyarak, yük taşıma kapasitesini 7 kat arttırdık. Eski feribotlarla 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de 3.5 saate düşürdük. Van Ferit Melen Havalimanını yeniledik ve çağın ihtiyaçlarına hizmet verecek bir havalimanına dönüştürdük. Yıllık yolcu kapasitesini 2.5 milyon yolcuya çıkardık. Bugün, havalimanımızdan iç hatlarda haftalık 4 havayolu şirketiyle İstanbul, Sabiha Gökçen, Esenboğa, İzmir, Çukurova ve Antalya Havalimanları olmak üzere 6 farklı lokasyona 96 sefer gerçekleşiyor. 2023 yılında havalimanımızdan yaklaşık 1 milyon 550 bin yolcu uçuş gerçekleştirdi.2024 yılı Ekim sonuna kadar ise 1 milyon 361 bin üstünde yolcu ile geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında yaklaşık %5 artış gerçekleşti. Biz ne hizmet yapıyorsak, ne adım atıyorsak, ne çaba gösteriyorsak, insanımız için… Van’ın yolsuz olan köylerine yol götürüyorsak, içme suyu olmayan köylerini içme suyuna kavuşturuyorsak, okullarını yapıyorsak halkımızın gönlünü abat etmek içindir. Okullarını da açacağız, yollarını da yapacağız, ne eksiğiniz varsa yine biz gidereceğiz. 22 yıl boyunca bu böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Bu düşüncelerle kongremizin siyasi hayatımıza, ülkemize, partimize ve siz değerli dava arkadaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, Sercan Bayer kardeşimize ve onunla birlikte yol alacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.