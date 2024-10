Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik” dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bazı ziyaret ve toplantılar için sabah saatlerinde Malatya’ya geldi. Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, daha sonra geçtiği Kale ilçesinde partinin 8. Olağan kongresine katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, “2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik” dedi“Ülkemizi geleceğe taşıyacak nice yatırım ve dev projeleri sizlerle birlikte hayata geçirdik”Burada konuşan Bakan Uraloğlu, ”Geçen yıl 6 Şubat’ta maalesef Malatya’yı da etkileyen insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. Yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen depremler hepimizi derinden üzdü. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 3 gün önce de merkez üssü Kale ilçemiz olan 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadık. Bizleri korkuttu ama hamdolsun yıkıcı bir etkisini görmedik. Tekrardan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Malatya’mızın en kadim ve güzel ilçelerinden biri olan Kale’de AK Parti 8. Olağan İlçe Kongremiz vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kongremizin partimiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne Malatya il ve ilçe teşkilatlarımızda görev alan tüm arkadaşlarımıza gayretleri, emekleri için teşekkür ediyor, ebediyete irtihal eden tüm kardeşlerimize de yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak ve AK Parti’nin milletimizle bütünleşmesini en üst seviyeye çıkarmak için 8. Olağan Kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu Kongreler partimizin kuruluş ilkeleriyle birlikte tazelenme ve yenilenme hedeflerini daha fazla artıran, kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini geliştiren güzide cemiyetlerdir. Partimizin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada toplumun her kesimiyle oluşturduğu bütünlüğü devam ettirebilmek için kongrelerimiz büyük fırsattır. Hepimiz kalbimizdeki iman, vatan sevgisi ve millet inancı ile bu yola girdik. Memleket sevgisinin, millet sevgisinin bayrağını sizler dalgalandırıyorsunuz. Hiçbir menfaat beklemeden, ülkeye, vatana, millete hizmet aşkıyla çalışıyorsunuz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizi gelece taşıyacak nice yatırım ve dev projeleri sizlerle birlikte hayata geçirdik" ifadelerini kullandı."22 yılda 277 milyar doların üstünde yatırım"2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üstünde yatırım yapıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde, Kuzey Marmara ve daha 2 gün önce tamamını hizmete açtığımız Aydın-Denizli Otoyolu gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77’ye yükselttik. Türkiye’yi Avrupa’nın 6., dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos’ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58’e yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 347 noktaya ulaştık. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’yı uzaya başarıyla fırlattık, test sürecine devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi."Malatya’nın ulaşım ve haberleşme altyapısına 82 milyar 346 milyon lira yatırım"Malatya’da da ulaştırma ve altyapı alanında önemli projelerin hayata geçirildiğini de belirten Bakan Uraloğlu, ”Malatya’mız kara, hava ve demiryolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumunda. Bu nedenle Malatya’nın ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem veriyoruz. Son 22 yılda Malatya’nın ulaşım ve haberleşme altyapısına 82 milyar 346 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 471 kilometreye çıkardık. İlimizde hiç BSK kaplamalı yol yokken, 349 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık. Malatya’yı, Elazığ’a, Diyarbakır’a ve Adıyaman’a bölünmüş yollarla bağladık. Malatya-Gölbaşı yolundaki sarp uçurumlarıyla ve buzlanmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Erkenek Tüneli’ni hizmete aldık. Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi önemli bir karayolu projesini de tamamladık. Yine Kale ilçemizdeki, Fırat Nehrimizin, üzerindeki gerdanlığımız olan Kömürhan Köprüsü’nü inşa ettik ki bu köprümüz bu yıl gergin eğik askılı ve ters-y tipi özelliği ile yapım metodolojisi kategorisinde IRF tarafından dünyanın en iyi köprüsü seçildi. Tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin alın teriyle inşa edilen Kömürhan Köprümüz gurur kaynağımız oldu. Üstelik bu köprümüzde Eyfel Kulesi’nin yapımında kullanılan çelik kadar yani 7 bin ton çelik kullandık. Bugün Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli ile zamandan 62 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira, olmak üzere her yıl toplamda 100 milyon lira tasarruf ediyoruz. Ayrıca kurduğumuz Güneş Enerji Santrali ile köprümüzün ve tünellerimizin enerjisini yeşil enerji ile karşılıyoruz” şeklinde konuştu."Deprem bölgelerindeki yatırımlar hız kesmeden devam edecek"6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerde 17 farklı lokasyonda 26 milyar lira proje bedeliyle 300 kilometrelik deprem konut yolunun projelendirildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, ”Şu anda yaklaşık 34 milyar 345 milyon lira proje tutarıyla 11 ayrı karayolu projesine de devam ediyoruz. Ama ben burada özellikle depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmalarımıza değinmek istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle depremlerde etkilenen illerimizde kentlerde 17 farklı lokasyonda 26 milyar lira proje bedeliyle 300 kilometrelik deprem konut yolu projelendirdik. Bugün itibarıyla 78 kilometresi tamamlanan iş bünyesinde de bu yılın sonuna kadar 174 kilometrelik yolun bitirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Malatya’da hayata geçirdiğimiz projeler elbette karayolu ile sınırlı değil. Malatya’da havayolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin artması ve yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine ulaşılabilmesine yönelik yeni bir terminal binası ve tamamlayıcı yapıların inşasını başlattık. Projemiz tamamlandığında Malatya Havalimanımızın 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini de 2.5 milyon yolcuya çıkaracağız. Malatya’nın demiryolu ağlarını da geliştiriyoruz. Mevcut konvansiyonel hattın komple bakımını yaptık ve yeniledik. Biz bir vefa ve sadakat hareketiyiz. Attığımız her adımda hem milletimizin desteğini yanımızda hissettik, hem de bize verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Yatırım, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütmek için var gücümüzle gayret ediyoruz. Günübirlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Çalışmaya devam edersek, sağlam durursak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürürsek, hepimizi güvenli huzurlu ve refah içinde bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın" diye konuştu.