Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Birileri bu kadim topraklarda terörden, baskıdan, zulümden, kandan beslenirken biz Van’ın asırlık ihmallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Vanlılarla omuz omuzaydık" dedi.Sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Uraloğlu, ilk olarak partisinin AK Parti İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresine katıldı. Daha sonra Güzeldere Tünelinin açılışına katılan Bakan Uraloğlu, ardından Gürpınar İlçe Başkanlığının 8. Olağan Genel Kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin doğusunun yükselen yıldızı, bölgesinin lokomotifi, tarih ve medeniyet şehri Van’ın kadim ilçesi Gürpınar’da AK Parti 8. Olağan İlçe Kongremiz vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kongremizin partimiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için 8. Olağan Kongre sürecine devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "22 yıl boyunca hep eserlerimizle konuştuk, hizmetlerimizle halkımızın karşısına çıktık. Her zaman dile getirdiğimiz üzere AK Parti’de siyaset sadece hizmet yarışı olduğu için kongreler de bir yarış değil; bir nöbet değişimidir. Bu vesileyle AK Partimize gönül vermiş, parti siyasetini, illere, ilçelere taşımış, parti merkezlerinin her kademesinde görev almış veya gönüllü çalışmış, kar kış, yağmur çamur demeden koşturmuş tüm kardeşlerimize tekrardan teşekkür ediyorum. Birileri bu kadim topraklarda terörden, baskıdan, zulümden, kandan beslenirken biz Van’ın asırlık ihmallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Vanlılarla omuz omuzaydık. 2011 yılında meydana gelen deprem yaralarının sarılmasından, terör belasının başının ezilmesine Van’ın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibiyle üretim, ticaret ve istihdam odaklı projelerimizi hayata geçirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 22 yılda Van’a 69 milyar 25 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 602 kilometreye çıkardık. Yollarında bir kilometre dahi Bitümlü Sıcak Kaplama yoktu, 358 kilometre BSK kaplama yaptık. Van Gölü’nün şehrimize daha fazla ekonomik katkısı olması için Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak her biri 50 vagon kapasiteli yeni 2 adet feribotla günde 10.500 ton yük taşıyarak, yük taşıma kapasitesini 7 kat arttırdık. Eski feribotlarla 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de 3.5 saate düşürdük. Van Ferit Melen Havalimanını yeniledik ve Van’a yakışır çağın ihtiyaçlarına hizmet verecek bir havalimanına dönüştürdük" şekilde konuştu.