Deprem bölgesi Malatya’da konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde yapılan 276 bin konuttan 76 bininin hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, yıl sonuna kadar toplam 200 bin konutun tesliminin sağlanacağını söyledi.Temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kent merkezinde devam eden çarşı inşaatı ile Saray Mahallesi’ndeki rezerv alanlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesinde 2 bine yakın şantiyede 153 bin işçi kardeşimiz arı gibi çalışıyor. Yıl sonuna kadar da toplam 200 bin konutu teslim edeceğiz" dediİlk ziyaret deprem bölgelerine2 Temmuz’da göreve başladıklarını ifade ederek ilk ziyaretlerini deprem bölgesine gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kurum, "2 Temmuz’da göreve başladık. Göreve gelir gelmez de deprem bölgemizi ziyaret etmek istedik. Gün boyunca Malatya’mızda olacağız. Yine yarın Maraş’ımızda, Pazar günü de Hatay’ımızda olacağız. Yine önümüzdeki hafta Adıyamanımız, Gaziantepimiz, Osmaniye’mizi ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretleri ekibimizle, arkadaşlarımızla birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Hem proje alanlarımızı ziyaret edeceğiz hem de vatandaşımızı dinleyerek kardeşlerimizin sorunlarını hep beraber çözmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.“Yıl sonuna kadar da toplam 200 bin konutu teslim edeceğiz”6 Şubat 2023 depremlerinin ilk anından itibaren vatandaşlarla omuz omuza vererek yaraların sarılması için gayret gösterildiğini belirten Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, nasıl her depremde, selde her heyelanda ve yangında milletimizin yanında olduysak, asrın felaketinde de milletimizle birlikte bir seferberlik şuuruyla çalıştık. Devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olacak. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerini 11 şehrimiz yaşadı. 14 milyon insanımızın hayatı olumsuz etkilendi. Yüz binlerce konutumuz ve işyerimiz kullanılamaz hale geldi. Afetin verdiği maddi kayba baktığımızda 104 milyar doları geçtiğini görüyoruz. Bugüne geldiğimizde; 276 bin konutun, iş yerinin, ofisin ihale süreci tamamlandı. 11 ilimizde inşa faaliyetimiz devam ediyor. 4 bin 500’e yakın köyde evlerimizi süratle teslim ediyoruz. Başlamış olduğumuz 276 bin konutun, toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Bugün deprem bölgesinde 2000’e yakın şantiyede 153 bin işçi kardeşimiz arı gibi çalışıyor. Yıl sonuna kadar da toplam 200 bin konutu teslim edeceğiz. Gerek şehrin içinde, gerek rezerv alanlarda. Malatya özelinde baktığımızda şu ana kadar 7 bin 881 konutumuzu bitirip, depremzede ailemizi evlerine kavuşturduk. Bugün halen, Battalgazi’deki Akpınar, Cevherizade, Saray, Yenihamam, Yeşilyurt’taki Yakınca, Bostanbaşı, Koyunoğlu, Akçadağ’daki Doğu ve Başpınar, Yine Doğanşehir’deki, Doğu ve Yeni Darende’mizdeki Hacıderviş ve daha birçok mahallemizde inşaatlar devam ediyor. Malatya genelinde 80 bin ev ve işyerimizin inşasına da süratle devam ediyoruz" şeklinde konuştu.“Şehirlerimizi tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak inşa ediyoruz”İmar, inşa ve ihya çalışmalarının bölgelerin tarihi dokusuna göre yürütüldüğünü ifade eden Kurum, ”Şehir merkezini, kent meydanını aslına uygun, tarihi dokuyu koruyan, depreme dayanıklı, çevreci, sıfır atık uyumlu olarak inşa ediyoruz. Bakırcılar Çarşısının temellerini Bakanlık olarak atmıştık. Diğer dükkanlarımızın da yapımı devam ediyor. Sadece konut değil iş yerlerimizi de hızla inşa ediyoruz. Şehrimizde sosyal hayatla birlikte ticari hayatı da canlandıracağız. Eskisinden daha güçlü hale getireceğiz. Bulunduğumuz alan “Yeni ve Söğütlü Cami” olarak bilinen Malatya’mızın kalbi olarak ifade edilen alan. Tescilli bir yapımız olan Yeni Cami aslına uygun bir şekilde aynı yerine yapılacak. Söğütlü Cami’yi ise Emekliler Parkı olarak bilinen yaklaşık 7 bin metre kare bir alana bölge esnafını da gözeterek mağdur etmeyecek şekilde inşa edeceğiz. Projeler tamamlandığında Malatya’mız eskisinden daha güçlü bir hale gelecek” dedi.“Verilen sözlerin hepsi tutuldu”Depremler sonrası verilen tüm sözlerin tutulduğunu kaydeden Bakan Kurum, ”Malatyalı hemşerilerime sesleniyorum. Biz, birçok afette olduğu gibi depremin ilk anlarında da milletimize sözler verdik. Görev süremiz boyunca bu sözleri tuttuk. Şimdi yine bu sözleri tutmanın gururuyla buradayız. Ben bugün sadece bir bakan olarak burada değilim. Malatya’nın bir evladı, deprem bölgesinin kardeşi ve bölgenin ihtiyacını giderecek kişi olarak buradayım. Oğlunuz, kardeşiniz olarak buradayım. Şantiyede baret takıp yuvalar inşa etmiş bir emekçi olarak karşınızdayım. Milyonlarca vatandaşımıza yeni yuva kazandırmış, milletimizin zor anlarında hep yanında olmuş bir kardeşiniz olarak yanınızdayım. Bizim tek motivasyonumuz, milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve dualarını almaktır. Kardeşlerimizin bitmiş evlerinde çay içmek en büyük isteğimizdir. Dün nasıl depremlerde, sellerde, yangınlarda milletimizin hemen yanına koşup hızlıca yeni yuvalarına kavuşturduysak; bugün de deprem bölgemizin tamamında aynı aşkla, azimle, gayretle çalışacağız. Malatya’da yeni yuvalarına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Bu evler teslim edilene kadar da arkadaşlarımla birlikte sürekli deprem bölgesinde olacağız. Elimizi bir an bile depremzede kardeşlerimizin elinden çekmeyeceğiz. Allah’ın izniyle, Malatya’mızı ve medeniyetler kurmuş tüm bu şehirlerimizi, şanına yaraşır şekilde ihya edeceğiz. Bu noktada devletimiz, tüm çalışma arkadaşlarımız yeniden inşa yeniden ihya” konusunda son derece kararlı ve dirayetlidir. Yıllardır, istisnasız dünyanın her yerine yetişen devletimiz, afetin yaralarını sarmak konusunda elbette büyük bir deneyime sahiptir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şartlar ne olursa olsun, deprem bölgesinin ikinci plana düşmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Deprem bölgesi tek ve en önemli gündemimiz olacak” diye konuştu.