Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’nın Akçadağ bölgesinde yapımı devam eden konut ve işyerleri projelerini inceledi. Asrın felaketi sonrası bölgede her türlü çalışmayı sürdürdüklerini belirten Kurum, “Biz devlet olarak milletimizle el ele afet bölgemizin ayağa kalkması için gereken her türlü mücadeleyi vermeye çalıştık” dedi.Bakanlık görevine gelir gelmez deprem bölgesi olan Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Balanı Murat Kurum, yapımı süren konut ve iş yerleri projelerini inceledi, yetkililerden bilgiler aldı. 6 Şubat depremlerinin etkilediği ilçelerden biri olan Akçadağ ilçesine de giden Bakan Kurum, burada ilçe merkezinde yapımı süren çarşı projesini inceleyip yetkililerden bilgiler aldı.Daha sonra ilçede yapımı tamamlanan TOKİ deprem konutlarına geçen Bakan Kurum ve beraberindekiler evine yerleşen depremzede Doğan ailesini ziyaret etti. Bakan Kurum, “Biz devlet olarak milletimizle el ele afet bölgemizin ayağa kalkması için gereken her türlü mücadeleyi vermeye çalıştık. O zaman 6 Şubat sonrasında bir taraftan enkaz kaldırdık bir taraftan hasar tespiti yaptık, bir taraftan yeni konutların yerlerini seçtik, temellerini attık. Hamdolsun bugün de sizin evinize gelip sizin mutluluğunuza şahitlik ediyoruz. Bizim için en güzeli bu, bize dua ediyorsunuz ya bizim için en büyük mutluluk bu. Sizleri burada bu sağlam evlerde ailenizle, çocuklarınızla, huzur içerisinde yaşıyorsunuz böyle. Bizim tek isteğimiz bu. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun inşallah" dedi.Deprem bölgesinde tüm depremzedelerin evlerini teslim edene kadar ekibiyle birlikte burada olacaklarını belirten Kurum, "Ne eksik varsa o eksikleri bir taraftan gidereceğiz, bir taraftan takip edeceğiz ve inşallah el birliğiyle yeni Akçadağ’ı, yeni Doğanşehir’i, yeni Battalgazi’yi, yeni Yeşilyurt’u inşa edip Malatya’mızın inşallah yüzünü sizlerin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. En kısa zamanda Akçadağ’a da işte bu konutlarda olduğu gibi tüm deprem bölgesinde de konutlarımızı teslim edeceğiz” diye konuştu.Deprem sonrası yapılan yeni yuvasına kavuşan depremzede 50 yaşındaki Servet Doğan’da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümete teşekkür ederek, “Devletimiz çok şükür gereken her şeyi yaptı. Buralar yapıldı teslim edildi, herkesin biran önce evlerine taşınmasını istiyoruz. Evler çok güzel, devletimiz her şeyin en kalitesini yapmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.