Ve inşallah 2025 yılı sonunda; depremzede kardeşlerimizin yeni yuvalarına, yeni dükkanlarına kavuştuğu, güvenli hayatların başladığı günleri yaşamaya başlayacağız" şeklinde konuştu.“Yangınlarda etkilenen vatandaşlarımızın yanında olacağız”Yurdun muhtelif bölgelerinde çıkan yangınlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Ülkemizin 72 ayrı noktasında meydana gelen ve vatandaşlarımızı endişeye sevk eden yangınlar nedeniyle milletimize geçmiş olsun diyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün sıcak ve rüzgar uyarısı devam ediyor. Aşırı sıcaklar, ufak bir ihmalsizlik yeni yangınlara da sebebiyet verebilir. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda çok duyarlı olmalarını rica ediyorum. Bakanlık olarak, tüm ekiplerimizle sahadayız, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarımız başladı. Afette evleri etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız. Dün nasıl yangınlarda, sellerde, depremlerde kardeşlerimizin yanında olduysak, yine milletimizin her anında, hep yanında olacağız” ifadelerini kullandı.“17 Ağustos gibi nice zorlu dönemleri birlikte atlattık”17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nin 25. yıl dönümünün yaşandığını hatırlatan Bakan Kurum, “Bugün 17 Ağustos! Ben, 25 yıl önce Büyük Marmara Depremi’nde kaybettiğimiz canlarımızı, hasretle yâd ediyorum. O büyük depremde de görevli olan, o acıları yaşayan bir kardeşinizim. İnanın hala ilk günkü o hüznü, milletimizle beraber yüreğimde taşıyorum. Tüm afetlerde hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Biz 17 Ağustos gibi nice zorlu dönemleri birlikte atlattık ve yolumuzdan bir milim bile sapmadık. Çünkü bizim meselemiz, bizim yolumuz; Güçlü Türkiye yoludur. Bu kutlu yolu; ecdadımızın koyduğu kurallar aydınlatmaktadır. Ne buyuruyor Sultan Fatih: “Hüner bir şehir inşa etmektir, halkın kalbini abad etmektir. Yani marifet sadece şehir kurmak değil, asıl marifet o şehirdeki milleti mutlu etmektir. Biz de Malatya’da, ecdadın çizdiği bu yolu takip ediyoruz. Malatya’mız hem 2020 depreminde, hem de 6 Şubat’ta yaşadığımız Asrın felaketinde iki büyük acıyı artarda yaşadı. Biz, her iki afetin de ilk saatleri itibariyle buradaydık. O acıları ve hüznü birlikte yaşadık; birlikte ağladık ama yine birlikte ayağa kalktık. Elbette canlarımızı geri getiremezdik. Ama geride kalanlar için gece gündüz demeden çalıştık. Bugün, 2020 depreminin ardından inşa ettiğimiz 8 bin 340 yeni yuvada, kardeşlerimiz güven içerisinde yaşıyor. Şu anda yine tüm gücümüzle sahadayız. 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilimizde canla başla çalışıyoruz. Bugün 11 ilimizde 296 bin 755 yuvamızın inşasını sürdürüyoruz. Hamdolsun şu ana kadar; 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Göreve geldiğimiz 2 Temmuz’dan bu yana, 45 günde 21 bin yeni yuvamızın ihalesini yaptık, çalışmaları başlattık. Eylül ayında 24 bin konutumuzu daha teslim edip, teslim sayımızı 100 bine ulaştıracağız. İşte bugün de, 17 Ağustos’un 25. yıl dönümünde, 11 ilimizin tamamına yayılan tam 25.001 konut ve işyerimizin daha temellerini atıyoruz. Yılsonuna kadar toplamda en az 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025 yılı sonunda; depremzede kardeşlerimizin yeni yuvalarına, yeni dükkanlarına kavuştuğu, güvenli hayatların başladığı günleri yaşamaya başlayacağız” şeklinde konuştu.“Depremin tüm izlerini hep birlikte sileceğiz”Malatya’da 7 bin 881 depremzede ailenin yeni evlerine kavuştuğunu belirterek 79 bin 133 konutta ise hız kesmeden çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Kurum, “Yine Tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çarşı projesi içerisinde Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Mısır Çarşısı, Yüzüncü Yıl Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, konut, ofis ve dükkanlarla muhteşem bir yaşam alanını sizlere armağan edeceğiz. Hele hele Saray mahallesindeki konut, ofis ve dükkanlarla, yeni yeşil alanlarımızla çarşı projemiz bütünleştiğinde; Malatya’nın kalbi inşallah burada atacak. Depremde yıkılan Söğütlü Cami’mizi unutmuyoruz. Tarihin bize emaneti olan bu eseri; Emekliler Parkı’nda yeniden yapıyoruz. İnşallah camiimizin temellerini de hep birlikte atacağız. Yine Org. Hakkı Akoğuz Kışlası’nın bir kısmı için Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmelerimizi yaptık; bu alanda da yeni konut ve işyerlerimizi üretecek ve sizlere teslim edeceğiz. Ayrıca Eski Köy Garajı’nın bulunduğu alanda çalışmalarımıza başladık. Burada da hemşerilerimizin gönül rızasını alıp; yeni konut ve işyerlerimizi yapacağız. Eski Köy Garajından başlayarak, Battalgazi belediyemizin karşısında bulunan, Eski Sebze Hali olarak bilinen alan kadar konut ve işyerimizi yapacağız. Tüm bu eserlerimiz tamamlandığında, Saray mahallesinden başlayıp İnönü ve Turgut Temelli Caddeleri ile Niyazi Mısri Çevreyolu arasına kadar devasa bir alanda Malatya’mızın merkezini genişleteceğiz, güzelleştireceğiz. Ben, tüm kardeşlerimize söz veriyorum. Biz daima buradaydık, bundan sonra hep burada olacağız. Kardeşlerimizin elini bir an olsun bırakmayacağız. Ve 2025 bittiğinde, depremin tüm izlerini hep birlikte sileceğiz" ifadelerine yer verdi."Bu milletin umudu 15 Temmuz meydanlarında milletin kurduğu Cumhur İttifakı’dır."Millet için bedel ödeyenlerle, rahat odalarında oturup seyredenlerin mücadelesi sürdüğünü belirten Bakan Kurum, " Biz Türkiye’yi büyütmeye yeminli kadrolarız. Ülkemizin yarınları için, her alanda mücadele ediyoruz. Türkiye daima, iki zihniyetin mücadelesine sahne olmuştur. Bugün hala kendi ülkesine dair herhangi bir hedefi olmayanlarla Türkiye Yüzyılı hedefine koşanların derdi Türkiye olanlarla siyasi ikbal peşinde koşanların mücadelesi devam etmektedir. Millet için bedel ödeyenlerle, rahat odalarında oturup seyredenlerin mücadelesi sürmektedir. Bu millet için gece gündüz çalışan asil siyasetle büyükelçiliklerden talimat alan taşeron siyaset arasındaki kavga daima sürecektir. Bizim kimseyle kişisel bir derdimiz yoktur. Bizim derdimiz deprem bölgesine gelip afetzede kardeşlerimize bedava konut yapacağız deyip sözünü unutanlarladır. Afetzede kardeşlerimizin boynunu bükenlerledir. Biz, milletimizin yaraları sarılsın diye yüzbinlerce güvenli yuva yaparken, dönüşümü durdurmak için mahkeme kapılarına koşanlarladır. Bakın ben Anadolu’yu karış karış geziyorum ve görüyorum. Bu, aziz millet öyle ferasetli ki tek bir kişi bile AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında hiçbir partiden umut beslemiyor. Çünkü bu milletin umudu 22 yıldır sizsiniz, umut, AK Parti’dir, umut, bu milletin 15 Temmuz meydanlarında kurduğu Cumhur İttifakı’dır. Umut bizim teşkilatlarımızdır. İşte burası Malatya, bugünkü muhalefet “Bizim Malatya’da şu konuda katkımız var, Malatya’ya şunları kazandırdık” diyebilir mi “Şu insan da bizim sayemizde mutlu oldu, şu gençte bizim sayemizde geleceğini kazandı” diyebilir mi, Kim der biliyor musunuz, AK Parti der. Cumhur İttifakı der. Çünkü bu ülkenin sorunlarını çözerse, Ak parti çözer. Onun lideri Recep Tayyip Erdoğan çözer, biz çözeriz” dedi.“Gazze’ye olan desteğimizi en güçlü şekilde ifade ettik”Gazze’deki soykırıma da değinen Bakan Kurum, “Biz sözün başında, “mazlumların umuduyuz” derken, boş bir söz söylemedik. Biz içeride faydasız siyasi tartışma yapanların, dışarıda zulme ve zalime alkış tutanların değil; doğrudan milletimizin ve dünya mazlumlarının tarafındayız. İşte 2 gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı ağırladık. Milletimizle beraber konuşmalarını dinledik. Bu noktada Gazze’ye olan desteğimizi en güçlü şekilde ifade ettik. Bu vesileyle, Battal Gazi’nin şehrinden, Filistin’in asil halkına selamlarımızı gönderiyoruz. Gazze’nin şanlı direnişine dualarımızı gönderiyoruz. Ve diyoruz ki Gazze Malatya’dır, Malatya Gazze’dir; Yaşasın özgür Gazze, Yaşasın Özgür Filistin“ ifadelerini kaydetti.“Anadolu eser destanını biz yazdık”AK Parti’nin Türkiye’nin medeniyet iddiasına yeniden dönsün diye bütün engelleri aşan hareket olduğunu ifade eden Bakan Kurum,” AK Partimiz, artık 23 yaşında 23. Yaş günümüz kutlu olsun! Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2001’de millet için yola çıktık. Yıllarca kötü yönetimler elinde ezilmiş, yok sayılmış bu milletin yeniden özgüvenini yükselttik. Bu ülkenin terkedilmiş ilçelerini, köylerini yeniden imar ettik. Cennet vatanımızı; Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat fazlası hizmetlerle tanıştırdık. Biz, diğerleri gibi her rüzgârda eğilmiyoruz, çünkü biz hakkın yolunda gidiyoruz. Bizim yolumuz büyükelçilik ofislerinden, balo salonlarından geçmiyor, çünkü biz halkın yolunda yürüyoruz. Çünkü biz bu milletin kendisiyiz, biz Türkiye’yiz. Biz her an, her gün yeniden doğarız. Biz geçmişimizi, tarihimizi unutmayız. Geleceğimizi, o maziye bakarak çizeriz. Biz dün, Anadolu’nun kapılarını açan Alparslan’ın torunlarıyız. Biz, nizamı alem için can veren Battal Gazi’nin evlatlarıyız. Biz 800 yıl önce, Osman Gazi’nin göğsünde büyüyen o çınarız. Biz öyle hayal eder, öyle işler yaparız ki “bizim yaptığımız işlere, onların hayalleri bile ulaşamaz. Evet umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti’dir. AK Parti, Türkiye medeniyet iddiasına yeniden dönsün diye bütün engelleri aşan harekettir. Bu milletin yeniden yuvası şenlensin diye, gece gündüz çalışanların davasıdır. İhanetin karşısına, vatanseverliği biz koyduk. Dalaletin karşısına, gayreti biz getirdik. 81 il, 922 ilçemizdeki tüm teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla; “Anadolu Eser Destanını” biz yazdık. Şimdi Malatya’da ellerimizi yeniden birleştiriyor Türkiye’nin güçlü devrini başlatıyor, Türkiye Yüzyılını başlatıyoruz.2028 seçimlerine kadar çok çalışacağız ve yine başaracağız. İstikbal için başaracağız. Ülkemiz için başaracağız. Milletimiz için başaracağız. Liderimiz için başaracağız. Gençlerimiz için başaracağız. Çocuklarımız için başaracağız” diye konuştu.