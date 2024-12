Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılı sonu itibariyle deprem bölgemizde yer alan 11 ilde evine girmeyen, iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlar ve deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere geldiği Malatya’ya geldi. Battalgazi Orduzu Bahçebaşı Mahallesi’ndeki deprem konutları şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın liderliği, devletimizin gücü, milletimizin desteğiyle; 11 ilimizin her yerinde arı gibi çalışıyoruz. Her işimizi, şehrin ileri gelenleriyle, milletvekilleriyle, başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, muhtarlarımızla birlikte yapıyoruz. Hepimiz, çocuklarımız için daha güvenli, daha güzel, daha güçlü bir gelecek istiyoruz. Yeni yuvalarımızı bir saat daha erken teslim etme motivasyonuyla koşturuyoruz" ifadelerini kullandı"391 bin 741 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik"Deprem bölgelerinde şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Bakan Kurum, "Bugün 11 ilimizde 174 ayrı alanda, bin 900 şantiyede, yine bin 581 köy evi şantiyesinde çalışıyoruz. Yani tam 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı olarak iş makinelerimiz dur durak bilmiyor, tam 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendisimiz alın teri döküyor. Şu ana kadar, 19 bin 751’i Malatya’mızda olmak üzere toplamda 155 bin 124 konut ve iş yerimizi tamamladık. Deprem bölgesinde toplamda 391 bin 741 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik. Yani, tüm deprem bölgesinde, hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93’ünün inşası başlamıştır. Yine Malatya’mızda, inşa edilmesi gereken konutların yüzde 83’ünün inşası tamamladık. Şimdi inşallah 2024 yılının sonuna kadar 27 bin 343’ü Malatya’mızda olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. 2025 yılının sonuna geldiğimize Malatya’mızda 79 bin 197 konut ve iş yerini, deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü depremzede kardeşlerimize sunacağız. 2025 yılı sonu itibariyle deprem bölgemizde yer alan 11 ilde evine girmeyen, iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak" şeklinde konuştu“Ecdat yadigarı eserlerimizin üzerine titriyoruz”Deprem bölgelerindeki çalışmaların her yönlü titizlikle yürütüldüğüne vurgu yapan Bakan Kurum, "Yeni yuvalarımızın yanı sıra bu yuvaların etrafını güzelleştirecek olan çarşısıyla, pazarıyla, yeşil alanıyla, parkıyla yepyeni yaşam alanları inşa etmenin çabası içerisindeyiz. Özellikle de ecdat yadigarı eserlerimizin üzerine titriyoruz, titizlikle ihya ediyoruz. Bu mirası yaşatmayı, bu eserleri yeniden ihya etmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı, tarihi bir vecibe olarak görüyoruz. Malatya’mızın simge mekanı Söğütlü Camimiz hızla yükseliyor. Yine Çarşı Projemizde Şire Pazarı, Kuyumcular, Yüzüncü Yıl ve Bakırcılar Çarşılarıyla konut, ofis ve dükkanlarımızla Malatya’nın şanına yaraşır bir yaşam alanı kuruyoruz. Bu tarihi alanımızı Saray mahallesindeki konut, ofis ve dükkanlarla ve yeni yeşil alanlarımızla bütünleştiriyoruz. Her şeyi bitirdiğimizde Saray mahallesinden başlayıp İnönü ve Turgut Temelli Caddeleri ile Niyazi Mısri Çevreyolu arasına kadar devasa bir alanda Malatya’mızın merkezini, en güzel şekilde genişletmiş olacağız. İnşallah bu eserlerimiz tamamlandığında Malatya’mızda ekonomiyi yeniden canlandıracak, üretimi, istihdamı, ticareti daha da güçlendireceğiz” dedi“Deprem bölgelerinde koşmaya devam edeceğiz”Deprem bölgelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük şantiye alanlarının oluşturulduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Birileri depremden sonra gelip siyasi şovunu yapıp gitti, biz buradan elimizi hiç çekmedik. Onlar oturdukları yerden sadece acıları istismar etti, biz Malatya’da, Hatay’da, Maraş’ta, Adıyaman’da acıları dindirmek için kardeşlerimizle el ele verdik, gece gündüz hiç durmadık. Depremin ilk anında buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız.Çünkü bizim milletimize sözümüz var. İnsanımıza umutlarını, geleceklerini, yuvalarını geri vermek için çalıştık, çalışıyoruz. Ve bu ülkeyi seven, afetzede kardeşlerimize karşı sorumluluk duygusu taşıyan herkese de deprem bölgesinin derdiyle dertlenmeyi tavsiye ediyoruz. Biz inşallah annelerimizin kalbi huzurla dolana kadar, yavrularımız güvenle yaşayana kadar burada koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu