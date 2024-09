Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin artık kısa vadeli değil, yüz yıllık kalkınma planları yapan bir ülke haline geldiğini söyleyerek, “Ekonomik reformlarımız, sosyal güvenlik sistemimiz ve çalışma hayatında gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerle dünya ölçeğinde örnek alınan bir ülke konumundayız” dedi.Sabah saatlerinde Van’a gelen Bakan Işıkhan, AK Parti ziyaretinin ardından Elite World Van Otel’de düzenlenen ‘İş İnsanlarıyla Buluşma’ programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Vedat Işıkhan, Van’ın gerek tarihi gerekse de ekonomik potansiyeliyle ülkemizin önemli illerinden biri olduğunu belirterek, “Bugün burada, iş dünyası temsilcileri olarak sizlerle bir araya gelerek şehrimizi ve bölgemizi değerlendirmek; kalkınma için yapabileceklerimizi istişare etmek istiyoruz. Gerek Ankara’da, gerek ziyaret ettiğimiz şehirlerde; Çalışma hayatı temsilcilerimizle bir araya gelip, bu tür istişare ortamları oluşturuyoruz. Sizleri daha çok dinleyebilmek, şehrimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit edebilmek için bu buluşmaları çok önemli buluyorum. Özellikle sahadan gelen geri dönüşleri ilk ağızdan duymak, sorunların çözümü noktasında önemli bir işleve sahip olduğunu düşünüyorum” dedi.“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarı olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, ülkemizi her alanda güçlü ve bağımsız bir yapıya kavuşturmak için yoğun bir çalışma dönemi içerisindeyiz” diyen Bakan Vedat Işıkhan, şöyle devam etti:“Ekonomik kalkınma ve çalışma hayatındaki attığımız yeni adımlar bu vizyonun en temel unsurlarından birisidir. Amacımız, tam bağımsız bir kalkınma sürecini yerli ve milli unsurlar temelinde gerçekleştirmek. Bunu başarmanın yolu ise sağlıklı işleyen bir çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminden geçiyor. Bu hedef doğrultusunda, işverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak, bürokratik yükleri hafifletmek ve iş gücümüzün niteliklerini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda, İŞKUR aracılığıyla işverenlerimizle iş arayanları bir araya getiriyor, iş piyasasındaki hareketliliği ve istihdamı artırmayı hedefliyoruz. Teşviklerimiz ve desteklerimizle, işletmelerinizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlıyoruz. İstihdamın artırılması noktasında önümüzdeki dönemlerde de işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin çalışma hayatını, yüz yıllık vizyonumuza uygun bir şekilde yeniden yapılandıracağız. Bu süreçte, siz değerli iş insanlarımızın desteği büyük önem arz ediyor. Van, özellikle ticaret, turizm ve tarım açısından büyük fırsatlar barındıran bir ilimiz. Genç nüfusu ve üretim potansiyeli ile ülkemizin kalkınma hedeflerine büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Van’ın yatırım çekme potansiyeli ve ekonomik büyümesi ile hep birlikte Van’ı daha güçlü bir konuma taşımak için çalışmaya gayret edeceğiz.”Sahadaki çalışmaların karşılığını görmenin kendilerini memnun ettiğini de dile getiren Vedat Işıkhan, “TÜİK verilerine göre; istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılının II. çeyreğinde, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. İşsiz sayısı ise 2024 yılının II. çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalış ile yüzde 8,8 seviyesine geriledi. Bu güzel verilerde dönemsel olarak bazı dalgalanmalar görülebilir. Bu normaldir. Önemli olan istikrarlı şekilde enflasyonla mücadele ve kalıcı refah artışıdır. Malumunuz olduğu üzere, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumlarıyla 2025-2027 yılları Orta Vadeli Programını açıkladık. Buradaki hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. OVP’de yer alan 2024 yılı sonu işsizlik oranı hedefimiz yüzde 9.3’ü yakalamak ve altında kalmak adına her türlü tedbiri alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Günümüzde küresel rekabet gücümüzü artırmanın yolu, sahip olduğumuz işgücünü daha nitelikli hale getirmekten geçiyor. Dijitalleşmenin hızla arttığı, sürdürülebilirlik kavramının çalışma hayatının merkezine yerleştiği bir dönemde, işgücümüzün de iş dünyamızın da bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor. Bakanlık olarak politikalarımızı bu dönüşümü de dikkate alarak belirliyoruz. Türkiye, artık kısa vadeli değil, yüz yıllık kalkınma planları yapan bir ülke haline gelmiştir. Ekonomik reformlarımız, sosyal güvenlik sistemimiz ve çalışma hayatında gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerle dünya ölçeğinde örnek alınan bir ülke konumundayız. Bu süreçte zaman zaman dalgalanmalar yaşansa da genel gidişat olumlu yöndedir ve bu dalgalanmalar uzun vadeli başarılarımızın doğal bir parçasıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak, ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin ve yatırımcılarımızın ortak menfaatlerini gözeten adil bir sistem kurmak temel hedefimizdir. Türkiye’yi yüzyıllık hedeflerine taşımak, bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın emeği ve katkısıyla mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet ve millet el ele verip bu hedeflerin gerçekleşmesi, Van’ın kalkınması, ilerlemesi için tüm imkanlarımızı ortaya koyarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin katkılarıyla, Türkiye Yüzyılı’nı emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı haline getireceğiz. Ben tekrar; bizleri burada misafir ettiğiniz, ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Katılımlarınız ve destekleriniz için şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.