Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bölgedeki huzur iklimine vurgu yaparak, “Bizim teröre kurban edecek tek bir insanımız, kaosla, kargaşayla, huzursuzlukla kaybedecek vaktimiz yok” dedi.Bir dizi toplantıya katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde “Üç Kademe Vefa Buluşması” programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anadolu’nun bağrından kopup geldiğini ve bu milletin sinesinde yetişmiş bir vatan evladı olduğunu belirtti. Bakan Işıkhan, “Partimiz kurulduğu günden bu yana sokaklardadır ve halkımızla hep iç içedir. AK Parti, hasbi bir memleket sevdası taşıyan herkese kapısını da gönlünü de sonuna kadar açan bir topluluk olduğu gibi; kuruluşundan bu yana bünyesinde görev yapmış, bu davayı omuzlamış hiçbir mensubuna vefasızlık da yapmamıştır. İşte bu özel haslet sadece teşkilatımız çatısı altında görev yapmış olanların idrak edebileceği bir ayrıcalıktır. Bugün burada, geçmişten bugüne teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış kardeşlerimizle bir arada bulunuyor olmamız; bunun en açık göstergesidir. Bu bölgenin bir evladı olarak ben de uzun yıllar teşkilatımızın çeşitli birimlerinde görev yapmış bir kardeşinizim; hemşehrinizim. Gerek parti kademelerindeki görevlerimiz esnasında gerekse bürokratik görevlerimiz esnasında Türkiye’nin neresine gidersek gidelim AK Parti teşkilatlarının olduğu her yerde bu kadirşinaslığa, bu samimiyete bizzat şahit oldum. Teşkilatlarımızın, milli ve manevi değerlerimiz aleyhinde art niyet taşımadığı sürece herkesi, coğrafyamızın bir zenginliği, bir kazanımı olarak görerek, bu kutlu yürüyüşte yol arkadaşlığı yaptığı gerçeğini hiç kimse inkar edemez” diye konuştu.“Gazze’deki zulme en güçlü sesi Cumhurbaşkanımız çıkardı”Milleti dört bir koldan kıskacı altına almaya çalışan iç ve dış odaklar karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle boyun eğmeyeceklerini dile getiren Işıkhan, “Dünya devletlerinin görmezden geldiği Gazze’deki zulme en güçlü sesi Cumhurbaşkanımız çıkardı. ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ diyerek dünya siyasetine istikameti Cumhurbaşkanımız verdi. Böyle aziz bir liderin yolunda gitmek, ülküsünü taşımak; her birimiz için tarifsiz bir onur ve mutluluktur. Biz bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları hep birlikte durmadan usanmadan çalışarak elde ettik. Bundan sonra da memleketimizin her bir köşesinin, Van’ımızın sahip olduğu cevheri ortaya çıkarana kadar da durmayacağız, duraksamayacağız. Bizim teröre kurban edecek tek bir insanımız, kaosla, kargaşayla, huzursuzlukla kaybedecek vaktimiz yok. Bölgede terörün başını ezdikçe, bölgemizi terörden arındırdıkça bölgemizin kalkındığını, geliştiğini ve milletimizin refahının arttığını görüyoruz” dedi.Ülke ve milletin aleyhinde tüm vaktini harcayanların aksine AK Parti çalışanların, hizmet ve değer üretenlerin partisi olduğunu söyleyen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu gerçeği aklımızdan çıkarmayacak, tüm engellere rağmen çalışan, üreten istikbali için taş üstüne taş koyan herkesle bu kutlu yolu yürümeye devam edeceğiz. Yeter ki hasbi olalım, yeter ki kararlı olalım. Türkiye yüzyılı hedefimiz, Vanlı hemşerilerimizin azmiyle inşallah başarıya ulaşacak ben buna yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı’nın öncü şehirleri için elimizden gelen her türlü imkanı kullanacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gerek merkez teşkilatımızda ve gerekse il müdürlüklerimizde kapılarımızın sizlere daima açık olduğunu bilmenizi isterim.”