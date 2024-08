Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Hakkari’de, güvenlik güçlerimizin yıllarca süren yoğun gayretleriyle tesis edilen huzur ve istikrar ortamı sporun her alanında Hakkari’nin ve gençlerimizin gerçek potansiyelini göstermesine zemin hazırlamıştır” dedi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sabah saatlerinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gelerek Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımına otobüs teslim törenine katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünün konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımının yeni otobüsünü teslim etmek üzere bir araya geldiklerini belirten Göktaş, “Kadın sporcularımızın, özellikle futbol gibi bir spor dalında bugünden sonra elde edecekleri başarılara bir katkımız olsun istiyoruz. Kadın futbolcularımızın başarıları ile ön plana çıkmaları, emeklerinin güzel bir sonucudur. Onların bu yolu azim ve kararlılıkla yürümeleri, başarılarının tesadüf olmadığının bir göstergesidir. Aynı zamanda disiplinli bir çalışma ile tüm kapıların açılacağını herkese gösterdiler. Takımımız ortaya koyduğu performansla Kadınlar 1. Ligi’ne yükseldi. Bu anlamda Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı yeni başarılara imza atması hepimizi son derece gururlandırıyor. Geçmişte futbol oynayan ve futbolu yakından takip eden biri olarak takımızı tebrik ediyorum. Bakanlık olarak, kadın futbolunu desteklediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bakanlığımızın çatısı altında takımlar kurarak, kız çocuklarına güzel bir gelecek sunmaya gayret ediyoruz. Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübümüzü 2015 yılında bu amaçla kurduk. Ağrı Kadın Futbol Takımımız bu yıl 2. lige yükseldi. Bunun yanı sıra Sivas ve İstanbul kulüplerimizle de güzel bir ivme yakaladık. Devlet olarak, genç kızlarımızın hak ettikleri fırsatlara erişimlerini sağlamak en öncelikli görevimizdir. Hakkarili genç kızlarımız, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek güçlü bireylerdir. Onların eğitimi, sağlığı, güvenliği, ülkemizin kalkınmasının temel taşlarını oluşturur. Bu anlamda Hakkari başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında genç kızlarımızın hayallerine ulaşmalarını, potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Temel hedefimiz kadınların ve genç kızlarımızın, spor dahil olmak üzere hayatın her alanında daha etkin rol almalarını sağlamaktır” dedi.“Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi ‘Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden bahsedilemez.’ Bu anlayıştan hareketle, güçlü Türkiye’nin güçlü kadınlarını desteklemeye devam edeceğiz” diyen Bakan Göktaş, “Kadın sporcularımızın başarıları; sporu daha fazla kadın için, genç kızlarımız için ulaşılabilir kılacaktır. Bu anlamda kadın futbol takımlarımızın her daim yanında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Otobüsümüzün takımımız için hayırlı olmasını diliyorum. Ben bu duygularla sözlerime son verirken, himayeleri için Milli Savunma Bakanlığımıza ve destekleri için Halkbank’a teşekkürlerimi sunuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile birlikte, millî birlik ve beraberliğin simgesi, misafirperver insanların memleketi Yüksekova’yı ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kadın futbol liglerinde güzel ve son ana kadar çekişmeyle geçen bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Güler, “Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı olarak sizler, 2’nci lig maçlarında gösterdiğiniz üstün performans sayesinde önce ligi lider tamamladınız. Akabinde de play-off maçları sonucunda şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige çıkma başarısı gösterdiniz. Ben de birbirinden güzel goller atarak farklı galibiyetler aldığınız maçları çok yakından ve büyük bir heyecanla takip ettim. Elde ettiğiniz bu başarıdan sonra sizleri, Ankara’da, Bakanlığımızda ağırlamaktan da ayrıca büyük memnuniyet duyduk. Hakkari ve Yüksekova’nın gururu olan siz futbolcu kardeşlerimi bir kez daha yürekten kutluyorum. Ulaştığınız bu büyük başarı sadece sizlerin değil spora ilgi duyan tüm Hakkarili ve Yüksekovalı kadınlarımızındır. Kadın Futbol Takımı olarak sizler, sadece spor alanında değil, toplumsal hayatta da önemli bir rol üstleniyor, bölgenin değişen ve gelişen yüzünü temsil ediyorsunuz. Başarılarınızla kızlarımızın spora katılımını teşvik ediyor, onlara ilham kaynağı oluyorsunuz. Sizler, kendi başarı hikâyenizi yazmanızın yanı sıra kadın futbolunda öncü bir rol de üstlenerek örnek model teşkil etmektesiniz. Nitekim bir yandan Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımımızın 1’inci lige yükselmesi diğer yandan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızın yıllardır Süper Lig’deki istikrarlı mücadelesi, Hakkari’nin artık kadın futbolunda bir marka olma yolunda yürüdüğünü göstermektedir. Bu çerçevede sizlerin bu yıl 1’inci Lig’de de şampiyon olarak Süper Lig’e yükseleceğinize, böylelikle iki kadın futbol takımıyla bu güzel şehri temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Sizlere güvenimiz tamdır. Esasında Hakkari’de, güvenlik güçlerimizin yıllarca süren yoğun gayretleriyle tesis edilen huzur ve istikrar ortamı sporun her alanında Hakkari’nin ve gençlerimizin gerçek potansiyelini göstermesine zemin hazırlamıştır. Bundan dolayı ayrıca büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün pek çok branşta Hakkarili sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar ve dereceler elde ederek bizleri gururlandırmaktadırlar. Keza şehrimiz; turizmden eğitime, yeni yatırımlardan kalkınmaya kadar hemen her alanda tüm kamu kurumlarımızın büyük çabalarıyla bir şahlanış sürecine başlamıştır. Artık Hakkari spor organizasyonlarıyla, turizm potansiyeliyle, kalkınma hamleleriyle anılan bir şehir haline gelmiştir. Nitekim bu güzel şehrimizde yaylacılıktan doğa turizmine, ulusal ölçekli turnuvalardan kayak ve dağcılık sporlarına kadar her geçen gün organizasyon çeşitliliğinin arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. En son Yüksekova’da geniş bir katılımla gerçekleştirilen 6’ncı Cilo Festivali ile geçtiğimiz günlerde farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla düzenlenen Uluslararası Bisiklet Yarışması (MTB Cup), bu gelişimin en somut örnekleridir. İnanıyorum ki Hakkari ve Yüksekova, önümüzdeki dönemde bu gibi organizasyonlara daha fazla ev sahipliği yapacaktır. Bu tarz etkinliklerin bölgenin gerçek potansiyelini katlayarak ortaya koyabilmesi için de bütün Hakkarili ve Yüksekovalı kardeşlerimin bu huzur ve istikrar iklimine sahip çıkması son derece önem arz ediyor. En büyük hedefimiz; hem kulüplerimizin hem de sporcularımızın bu huzur ortamında daha iyi imkânlarla faaliyetlerini yürütmesi, potansiyellerini sahaya yansıtmasıdır. Bu vesileyle, siz sporcu kardeşlerimizi destekleyecek ve başarılarınızı sürekli kılacak yatırımların da artarak devam edeceğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, Hakkâri ve Yüksekova’mızın gururu olan siz sporcu kızlarımıza yönelik önemli bir desteğine şahitlik etmekteyiz. Takımımızın sportif faaliyetlerindeki başarısını taçlandıracak ve ulaşım imkânlarını kolaylaştıracak bu katkının, siz sporcu kardeşlerimizin motivasyonunu artıracağına yürekten inanıyorum. Bu teşvik, her şeyin en güzeline layık olan sizlerin, yeteneklerinize ve azminize güvenimizin bir yansımasıdır. Dolayısıyla çok daha büyük başarılarınıza şahit olacağımızdan şüphemiz yoktur. Eminim ki, Kadınlar 1’inci Ligi’nde, diğer takımlarımızla birlikte fair-playden ödün vermeden bizlere güzel, zevkli, çekişmeli maçlar izletecek ve elde edeceğiniz yeni zaferlerle hepimizin gururu olacaksınız. Sözlerime son verirken, sizlere bundan sonraki müsabakalarda yürekten başarılar diliyor, bu vesileyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendiye ve yüksek katkılarından dolayı Halkbankası Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum.Takımınızın başarısı için büyük emek sarf eden kıymetli kulüp başkanımıza, teknik heyete ve sizlerin değerli ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.Hakkari Valisi Ali Çelik de desteklerinden dolayı bakanlara teşekkür etti.Bakanlara; Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Spor Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek ve sporcular eşlik etti.