Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin yapacağı yeni yatırımlara bakanlık olarak desteklerimiz olacak. Hep beraber gençlerimiz ve çocuklarımız için güzel hizmetler yapacağız” dedi.Çeşitli temas, inceleme ve programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile makamında görüştü. Bakan Bak’ı Malatya’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Er, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilimizde çok fazla yatırımı bulunmakta. Gençlere yönelik yapmış olduğumuz kapalı ve açık spor sahalarında Gençlik ve Spor Bakanlığımız her zaman yanımızda oldu. Bakanımızın Malatya’mıza büyük destekleri bulunmaktadır. Malatya’yı yeniden ayağa kaldırırken gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik yeni spor alanlarının yapımı için de projelerimiz bulunmakta. Bu projelerimizin hayata geçirilmesi için de bakanlığımızın yardım ve destekleri olacaktır. Desteklerinden dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er’in eski dostu olduğunu ifade eden Bakan Bak ise, “Yıllardır beraber çalıştığımız ortamlar var. Malatya’da deprem sonrası yapılacak çok iş var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi ile güzel projeler yaptık. Spor sahaları, spor salonları, kamp merkezleri gibi birçok tesis yaptık. Yatırımlarımız burada devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesinin yapacağı yeni yatırımlara bakanlık olarak desteklerimiz olacak. Hep beraber gençlerimiz ve çocuklarımız için güzel hizmetler yapacağız. Obezite, uyuşturucu, dijital bağımlılık gibi sorunlarımız var. Bu sorunlarla baş etmek için de sporu etkin olarak kullanmak gerekiyor. Ben belediye başkanı olsam çocuklarla, gençlerle ve kadınlarla olan projelere destek veririm. Çünkü onların geri dönüşü daha etkili oluyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağınız bir spor etkinliğinde bir çocuğa vereceğiniz küçük bir hediye onu çok fazla mutlu ve motive edecektir” şeklinde konuştu.Bakan Bak’a Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinde Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, ilçe belediye başkanları ile Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları eşlik etti.