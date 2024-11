Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, terörden uzak bir ülke istediklerini belirterek, “Teröristsiz bir ülke istiyoruz. Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz” dedi.Dün akşam saatlerinde Van’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sabah saatlerinde İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonu toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Bak, sporu ve sporcuları çok seven Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği destekler için teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Sporu çok seven Cumhurbaşkanımıza bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok şanslıyız. Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var” dedi.“Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, dijital bağımlılıktan uzaklaşması için tesislerimize getirilmesini istiyoruz” diyen Bakan Bak, şöyle devam etti:“Devletimiz bu şefkatli kucağını tesisleriyle spora yönlendirerek gençlerimize dokunmaktadır. Biz terörden uzak bir ülke istiyoruz. Teröristsiz bir ülke istiyoruz. Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Terörün pençesine gitmesini istemiyoruz. O yüzden herkese şunu söylüyoruz, çocuklarınızı gençlik merkezlerimize getirin. Spor tesislerimize getirin. Gençleriniz spor yapsınlar. Bu ülkenin bayrağını uluslararası şampiyonalarda göndere çektirsinler. Biz inanıyoruz ki Van’ın çocukları, buranın gençleri Avrupa ve dünya şampiyonu olacaklar. Ülkemizi temsil edecekler. Bayrağımızı göndere çektirecekler. Bu ülkeyi sevindirecekler. İşte bu çok önemli. Biz diyoruz ki spor birleştiricidir, spor bir güçtür, spor iyileştirir. İşte bu tesisler Van’ın güzel çocuklarına, gençlerine hayırlı olsun. Yine yatırımlara devam edeceğiz. Bölgemizde gençlerimiz terörden uzak, vatanını seven, ülkesini seven güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışacaklar.”Hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Bak, “Şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapılan yatırımlara bakın. Üniversitelere yapılan yatırımlara bakın. Yurt kapasitemizi de 9 bine çıkardık. Daha önce iki bin yatak kapasitesi vardı tam beş katına çıkardık. Yani buraya gelen üniversite öğrencileri yurtlarımıza yerleşiyor. Türkiye çapında bize başvuran, Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuran öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının yüzde 97’sini karşıladık. Bu ay sonu itibariyle de yüzde 99’lara ulaşacağız. Yani bize başvuran, barınmak için yurt için başvuran öğrencilerimizin şu an itibariyle yüzde doksan yedisini yerleştirdik. Onlara sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak veriyoruz. Yine buralarda her türlü eğitim hizmetlerini, programları gerçekleştiriyoruz. O yüzden gençlerimiz için de hizmete devam ediyoruz. Gençlik merkezlerimize devam ediyoruz. Biz büyüyen, gelişen ve güçlü Türkiye istiyoruz. Ülke için de çalışan Van’ın gençlerini kucaklıyoruz” şeklinde konuştu.