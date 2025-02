Aziziye Belediyesi’nin önümüzdeki birkaç ay içerisinde hizmete açacağı VIP Aile Havuzları ve Apart Otel’de çalışmalar aralıksız devam ediyor.İçerisinde çeşitli büyüklüklerde 6 adet VIP havuz ve hemen üst katlarında ise 10 adet ahşap apart dairenin bulunduğu kompleks, göz kırpmaya başladı. Yapım çalışmalarının kış aylarında bile devam ettiği tesis, birkaç ay içerisinde tamamlanmış olacak.Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Termal tesislerimizdeki hizmet çeşitliliğine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Kaplıcalarımız, aile kabinlerimiz ve bungalov evlerimizin ardından şimdi de VIP havuzlarımız ve ahşap apart otelimizle halkımızın hizmetinde olacağız" dedi.Özel havuzlar ve apart odalarYapımı devam eden kompleks içerisinde çeşitli büyüklüklerde VIP termal havuzların bulunduğu bilgisini veren Başkan Akpunar, "Yeni tesisimizde 6 adet özel havuzumuz bulunuyor. Çeşitli büyüklüklerdeki bu havuzlar ailelere özel olarak kullanılabileceği gibi düğün, nişan, spor gibi çeşitli etkinliklere özel olarak da kiralanabilecek. Havuzlarımızın üst katlarında ise, göz kamaştıran ahşap mimarisiyle apart odalarımız bulunacak. Ailelerimizin, yerli ve yabancı misafirlerimizin dışında turist gruplarımız da bu tesiste konaklama imkânı bulmuş olacaklar. Böylece hizmet çeşitliliğimizi artırmış olmakla birlikte aynı zamanda tesislerimize yeni bir cazibe kazandırmış olacağız" diye konuştular.Termale dayalı turizm hedefiBaşkan Emrullah Akpunar, Aziziye’yi termal turizm alanında çekim merkezi haline getirmeyi amaçlayan atılımların devam edeceğine vurgu yaparak, "İlçemizin sahip olduğu termal potansiyel üzerinden sağlık, turizm ve otelcilik hamlelerimiz olacak. Hayata geçireceğimiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz, bu açıdan önemli bir işlev üstlenecek. Hedeflerimiz arasında ilçemize turistik bir termal otel kazandırmak da var. Kısacası ilçemiz adına çok büyük bir nimet olarak gördüğümüz termal üzerinden Aziziye’mizi ülkemizin sağlık ve turizm merkezine dönüştürmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.