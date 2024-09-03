Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesinde, Sınavsız İkinci Üniversite kayıtları tüm hızıyla sürüyor.Hayat boyu öğrenmeyi benimseyen ve hayallerini bir diplomayla sınırlamayanlar için büyük bir fırsat sunan bu program, ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitimlere sınavsız başvuru yapma imkânı sağlıyor. Adaylar, 6 Ekim 2024 tarihine kadar ön kayıt işlemlerini tamamlayarak, ikinci bir üniversite diplomasına sahip olma yolunda önemli bir adım atabilirler.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; Sınavsız İkinci Üniversite programının, bireylerin bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini artırma açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmak adına, ikinci üniversite programı önemli bir imkân sunmaktadır. Üniversitemizin Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi aracılığıyla, bu programı geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyoruz. Akademik hayatını zenginleştirmek ve kendini farklı alanlarda geliştirmek isteyen herkesi bu programdan faydalanmaya davet ediyoruz" dedi.Sınavsız İkinci Üniversite programı, herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan, hâlihazırda okuyan ya da yeni başlayacak öğrencilere, mevcut diplomalarına ek olarak ikinci bir diploma sahibi olma şansı tanıyor. Ancak, başvuruda bulunacak adayların, mezun oldukları ya da okumakta oldukları bölümü seçmemeleri gerekiyor. Bu şartı sağlayan adaylar, herhangi bir sınava girmeden Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesine online başvuru yaparak ikinci üniversite için kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Program, eğitim hayatına yeni bir yön vermek ve kariyerlerinde farklı bir alanda ilerlemek isteyenler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Atatürk Üniversitesinin sunduğu bu esnek eğitim modeli, bireylerin istedikleri alanda uzmanlaşmalarını ve topluma daha donanımlı bireyler olarak katkı sunmalarını hedefliyor.