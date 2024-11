Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası bilim camiasında adından söz ettiren akademisyenlerini ödüllendirmeye devam ediyor. Üniversitenin akademik başarıyı teşvik etme ve bilimsel çalışmaları destekleme misyonu çerçevesinde düzenlenen Bilimsel Teşvik Töreninin bir yenisi, Ekim ayında başvuru yapan öğretim üyelerine ödüllerinin takdim edilmesiyle gerçekleştirildi.“Köklü Üniversite, Güçlü Bilim, Parlak Gelecek” anlayışıyla bilimsel araştırmalara verdiği önemi her fırsatta vurgulayan Atatürk Üniversitesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği bilimsel teşvik ödülleriyle akademisyenlerini desteklemeyi sürdürüyor. Törende; bilimsel yayınlar, patentler, projeler ve üniversitenin katkılarıyla ön plana çıkan akademisyenler ödüllendirildi.Rektör Hacımüftüoğlu: “Yapılan Çalışmalar Bizleri Gururlandırıyor”Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törende kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, akademisyenlerin üstün gayretlerini ödüllendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Konuşmasında: “Üniversite yönetimi olarak akademik çalışmaların ve araştırmaların her türlü destekle arkasında duruyoruz. Bilim insanlarımızın değerli çalışmalarıyla sadece üniversitemizi değil, ülkemizi de bilim dünyasında gururla temsil ettiklerini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu törenle, öğretim üyelerimizin başarılarını kutlamaktan ve onları teşvik etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.Ayrıca, üniversitenin bilimsel araştırmalara olan desteğinin devam edeceğini ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Rektör Hacımüftüoğlu, eğitim kalitesini artırma, bilimsel çalışmaları yaygınlaştırma ve üniversiteyi uluslararası alanda daha ileriye taşıma hedeflerinin bir arada yürütüldüğünü vurguladı.Bilimsel Üretkenliğe Katkı Sağlayan Akademisyenler ÖdüllendirildiTörende ödüle layık görülen akademisyenler, gerçekleştirdikleri projeler, aldıkları patentler ve uluslararası düzeydeki yayınlarıyla dikkat çekti. Atatürk Üniversitesinin bilimsel üretkenliğine önemli katkılarda bulunan bu isimler, ödüllerini Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun elinden aldı.Tören boyunca akademik camianın ortak başarıları kutlanırken, gelecekteki projeler için de moral ve motivasyon sağlandı. Törenin sonunda ödül alan akademisyenler, Rektör Hacımüftüoğlu ve diğer katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi. Üniversite yönetimi, bu tür törenlerin devam edeceğini ve bilimsel teşvikle birlikte geleceğin başarılı projelerine ışık tutmayı sürdüreceklerini ifade etti.