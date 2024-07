Erzurum’un köklü eğitim yuvası Atatürk Üniversitesi, 2023-2024 akademik yılını tamamlayarak yeni mezunlarını gururla uğurladı. Üniversite kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenlerinde binlerce öğrenci diplomalarını alarak yeni bir hayata adım attı.Bu özel gün, mezunlar ve aileleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı. Atatürk Üniversitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğin liderlerini, bilim insanlarını ve başarılı bireylerini topluma kazandırmanın haklı gururunu yaşadı. 23 fakültesi, 12 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokulu, 1 konservatuvarı ve 8 enstitüsü ile bünyesinde eğitim gören binlerce öğrencisini mezun etmenin mutluluğunu yaşayan Atatürk Üniversitesi, ülkesine hizmet etme idealiyle birinci sınıfta eğitime başlattığı öğrencilerini, donanımlı bireyler olarak mezun etmenin mutluluğunu yaşıyor.Atatürk Üniversitesinin Tarihi ve Misyonu1957 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü ve prestijli eğitim kurumlarından biri olarak eğitim hayatına devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana bilime, teknolojiye ve kültürel gelişime katkı sağlayan üniversite, ülkemizin aydınlık geleceği için binlerce mezun vermeyi sürdürüyor.Güçlü akademik kadrosu, modern eğitim olanakları ve geniş kampüs alanıyla öğrencilerine yüksek kaliteli eğitim sunan Atatürk Üniversitesi, fakültelerinden enstitülerine kadar geniş bir yelpazede eğitim imkânı sunarak bilimsel araştırmalar ve uluslararası projelerle de adından sıkça söz ettiriyor.Mezunlar İçin Atatürk Üniversitesinin ÖnemiÜlke yükseköğretimine uzun yıllar boyunca hizmet eden Atatürk Üniversitesinden mezun olmak öğrencilere sadece akademik bir unvan kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturuyor. Üniversitenin sunduğu geniş sosyal ve kültürel aktiviteler, öğrencilere donanımlı bireyler olarak hayata atılma imkânı sağlıyor. Mezunlar, aldıkları eğitimin yanı sıra, üniversitenin sunduğu çeşitli staj ve proje imkanları sayesinde iş hayatına bir adım önde başlıyor.Mezunlar, Atatürk Üniversitesinin sağladığı güçlü mezun ağı sayesinde, farklı sektörlerde önemli pozisyonlarda görev alabiliyor ve kariyerlerinde hızlı bir şekilde yükselebiliyor. Gerek Araştırma Üniversitesi olması gerek YÖKAK tarafından akredite edilmesi gerekse saygın sıralama kuruluşlarında üst basamaklarda yer alması, mezunlara iş bulma süreçlerinde büyük avantaj sağlıyor.Geleceğe Umutla Bakan Gençler2023-2024 akademik yılında Atatürk Üniversitesinden mezun olan öğrenciler, aldıkları eğitim ve kazandıkları deneyimlerle ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında başarılı kariyerlere imza atma hedefiyle hayatlarında yeni bir döneme başlayacak. Atatürk Üniversitesinden mezun olmanın gururunu taşıyan gençler, aldıkları eğitimle, değerlerini ve ülkelerine duydukları sevgiyi hayatlarının her alanında yaşatacaklar.Rektör Çomaklı: “Tüm Amacımız, Sizleri Geleceğe En İyi Şekilde Hazırlamaktır”Mezuniyet törenlerinin ardından bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilere hitaben yaptığı açıklamada: “Atatürk Üniversitesi, 1957 yılından bu yana ülkemizin eğitim ve bilim hayatına önemli katkılar sağlamış, birçok başarılı mezun yetiştirmiştir. Üniversitemizin temel misyonu, öğrencilerimize evrensel nitelikte bilgi ve beceriler kazandırmak, onların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda, güçlü akademik kadromuz ve modern eğitim olanaklarımızla, sizleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalıştık. Sizler de, burada aldığınız eğitimle sadece meslek sahibi bireyler olarak değil, aynı zamanda topluma faydalı, sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetiştiniz. Geleceğinizin aydınlık olmasını diliyor, başarılarınızla bizleri gururlandırmanızı temenni ediyorum” dedi.“Sizlere Sonuna Kadar Güveniyoruz”“Bugün, üniversitemizden mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorsunuz. Atatürk Üniversitesi’nden aldığınız diplomalar, sadece akademik başarınızı değil, aynı zamanda birer bilim insanı, mühendis, öğretmen, doktor, sanatçı ve daha birçok alanda uzman olarak topluma katkıda bulunma sorumluluğunuzu da simgelemektedir” diyerek sözlerine devam eden Rektör Çomaklı: “Sizler, burada aldığınız eğitimle sadece meslek sahibi bireyler olarak değil, aynı zamanda topluma faydalı, sorumluluk sahibi vatandaşlar olarak yetiştiniz. Geleceğin sizler için ne kadar parlak olduğuna inanıyor ve bu yolda büyük başarılara imza atacağınıza sonuna kadar güveniyorum. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak, sizlerin elde edeceği her başarı, bizler için de büyük bir gurur kaynağı olacaktır. Hayatınız boyunca bilimin ve aklın yolundan ayrılmadan, ülkemize ve dünyaya değer katmanızı temenni ediyorum. Bu başarıda emeği geçen, öğrencilerimizin yetişmesinde büyük katkıları olan değerli akademik ve idari personelimize, fedakâr ailelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Siz sevgili mezunlarımıza da, özverili çalışmalarınız ve azminiz için teşekkür ediyorum. Hepinizi yürekten kutluyor, hayatınızın yeni döneminde başarılar diliyorum. Atatürk Üniversitesinden mezun olmanın gururunu her zaman taşıyın. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun” ifadeleriyle değerlendirmesini tamamladı.