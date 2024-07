Türkiye ve Dünya üniversite sıralamalarını, yükseköğretim kurumlarını ve toplumu bilgilendirmek amacıyla hazırlayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıraladı.Bu sıralamaya göre Atatürk Üniversitesi, 12 alanda Türkiye’de ilk 10 üniversite arasında, 13 alanda ise dünyanın saygın ilk 1000 üniversitesi arasında yer aldı. Toplamda 14 farklı bilim dalında sıralamaya girerken, bu alanlardan 12’sinde yükselme kaydetti ve 4 alanda Türkiye’de ilk 3’e girdi. Bu başarılar, Atatürk Üniversitesinin araştırma ve eğitimdeki güçlü altyapısını ve nitelikli akademik kadrosunu öne çıkarıyor.Özellikle Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Bilimleri ve Farmakoloji gibi alanlarda Türkiye’de öncü bir konumda olan üniversite, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Türkiye 1.si, dünya sıralamasında ise 555. sırada yer aldı. Kimya Bilimleri alanında da yine Türkiye 1.si olan Atatürk Üniversitesi, dünya genelinde 648. sıraya yükseldi. Farmakoloji alanında ise Türkiye 2.si olan üniversite, dünya sıralamasında 328. sırada bulunuyor.Atatürk Üniversitesi, ayrıca çeşitli bilim dallarında dünya genelinde önemli sıralama yükselişleri kaydetti. Biyolojik Bilimler alanında dünya sıralamasında 74 basamak yükselerek 788. sıradan 714. sıraya çıktı. Tarım alanında ise dünya sıralamasında 58 basamak yükselerek 997. sıraya yerleşti. Gıda Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Malzeme Mühendisliği, Teknoloji gibi alanlarda da önemli sıralama yükselişleri gözlemlendi.En Fazla Alanda Sıralamaya Giren 8. ÜniversiteODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından hazırlanan 2023-2024 Dünya Alan Sıralamasında 14 alanda yer alan Atatürk Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında en fazla alanda sıralamaya giren 8. üniversite oldu.Elde edilen başarıyla ilişkin bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ODTÜ URAP’ın açıkladığı alan sıralamalarında 14 alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Dünyada, akademik alanda giderek artan rekabet içerisinde Atatürk Üniversitesinin de önemli bir başarı sağladığını aktaran Rektör Çomaklı: “ODTÜ URAP’ın açıkladığı sonuçlar; mühendislikten sağlığa, temel bilimlerden çevre bilimlerine kadar çok geniş bir alanda dünyadaki en iyi üniversitelerden biri olduğumuzu tescilliyor” ifadesini kullandı.Rektör Çomaklı: “Tüm Mensuplarımıza Teşekkür Ediyorum”Atatürk Üniversitesinin kaliteli eğitimi, nitelikli insan kaynağı, araştırma geliştirme ve inovasyona dayalı yenilikçi altyapısı ile 14 bilim alanında yer alma başarısı gösterdiğini belirten Rektör Çomaklı: “Araştırma Üniversitesi olarak başladığımız yeni dönemde elde ettiğimiz başarılar bizi daha da yukarı taşıyacaktır. Araştırma yapma, proje hazırlama, makale yazma ve atıf alma sayılarında büyük bir ilerleme kaydeden üniversitemiz, uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda hayata geçirdiği ikili iş birlikleri ile öne çıktı. Üniversitemizi her geçen gün daha da geliştirmek ve uluslararası alanda profilini yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin geleceği olarak gençlerimizi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında "Türkiye Yüzyılı" değerleriyle yetiştirmeye, hep birlikte bilim ve teknolojiyi üretmeye çabalıyoruz. Bilime ve literatüre katkılarımızın yanı sıra insanlığın ve toplumumuzun karşılaştığı sorunları da ele alıyoruz. Bu düşüncelerle; üniversitemizin başarısı için araştıran, üreten ve çalışan tüm mensuplarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.