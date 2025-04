Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Türk Polis Teşkilat’nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle tebrik mesajı yayımladı.Türk Polis Teşkilatının kurulduğu ilk günden itibaren milletin güvenine layık olabilmek için büyük bir fedakarlık ortaya koyduğunu belirten Başkan Turan, ’’Kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıyı ilke edinen ve ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden fedakârca görev yaparak milletimiz için her zaman huzur ve güven temin eden Türk Polis Teşkilatımızın Polis Haftası’nı kutluyorum.180 yıldır her alanda çok büyük hizmetler yürüten Emniyet Teşkilatımız, bunları yaparken demokratik ilkelerden taviz vermeyen özelliği ile ön plana çıkmıştır. Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde bizi gururlandıran, büyük fedakârlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren Emniyet Teşkilatımızın her bir neferine şükranlarımı sunuyorum.Ülkemizin içeride ve dışarıda huzur ve sükûnun demokratik kurallar içerisinde sağlanmasını, hür ve serbest ortamın sürdürülmesini temin etmek polisimizin en önemli vazifesidir. Unutulmamalıdır ki, demokrasinin yaşaması diğer özgürlüklerin yanında ancak toplumda huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, görevini her zaman fedakârca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvî görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Bu ağır yükü omuzlayan Türk Polis Teşkilatımıza teşekkür ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin gururu, ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı, her koşulda özveriyle görevinin başında olan Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 180. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarken, Emniyet Teşkilatımızda görev yapan her bir polisimizin Polis Haftasını kutluyorum. Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.