Kars’ın Arpaçay ilçesi Tepecik köyüne her yıl gelen farklı leylekler, 70 yıldır aynı yuvayı kullanıyor. Elektrik direği üzerinde kurulan yuva, köye ilk gelen leyleklere ev sahipliği yapıyor.Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Tepecik köyüne gelen leylekler her yıl değişse de yuvaları değişmiyor. 70 yıldır elektrik direği üzerinde kurulan yuvayı kullanan leylekler, bu yıl da yuvalarına yerleşti. Köylüler ise bu duruma alıştı. Leyleklerin her yıl değiştiğine dikkat çeken köylüler, "Önemli olan yuvanın köyde olması ve leyleklerin yavrularını burada büyütmesi" diyerek leyleklere sahip çıkıyor.Köy sakinlerinin her yıl gelişlerini sabırsızlıkla beklediği leylekler, baharın müjdecisi olarak görülüyor. Köy halkından Himmet Adıgüzel, "Bir sene içlerinden biri tek geldi ama hemen gidip kendine eş bulup döndü. Ben onları 10 yaşımdan beri görüyorum. Bazen havalar soğuk olduğunda komşularımız leylekleri içeri alıyor, hava ısınınca tekrar yuvalarına bırakıyor" dedi.Leylekler değişse de köyde değişmeyen tek şey elektrik direği üzerindeki leylek yuvası oluyor. Bu yıl da Tepecik köyüne gelen leylekler aynı yuvada yavrularını büyütüyor. Göç dönemi ise köyden ayrılıyor.