Ardahan Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları Türk Kızılayı’na kan bağışı yaptı.Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nda Kızılay görevlileri tarafından kan bağışı bölümü kuruldu. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile hizmet binasındaki görevli polisler, etkinlik kapsamında kan bağışında bulundu. Türk polisinin vatanı ve tüm kutsal değerleri için her daim kanını vermeye hazır olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Şener, "Yapılan en ufak bir iyilik çok uzaklarda hiç tanımadığımız insanların hayatına dokunabiliyor. Kan sadece acil durumlarda değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bunu en iyi bir yakınımızın ihtiyacı olduğunda anlıyoruz" dedi. Şener, kan verip can bulmak için millet olarak her zaman duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.Bağış yapan polisler ise, kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, bütün vatandaşları duyarlılık göstermeye ve kan bağışında bulunmaya davet etti.