Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yaptırılan kayısı işleme, paketleme ve analiz laboratuvarı tesisi düzenlenen törenle açıldı.Elazığ’ın Baskil ilçesinde kayısı üreticilerinin yüzünü güldürecek ve ilçede üretilen kayısının hak ettiği pazar payına kavuşmasını sağlayacak kayısı işleme, paketleme ve analiz laboratuvarı tesisi kuruldu. Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin (ETAK) kurduğu tesisin açılışı törenle gerçekleştirildi. ETAK tarafından 3 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan tesisin ilk etapta 50 kişiye iş olanağı sağlayacağı ve bin tonluk iş kapasitesine sahip olacağı bildirildi.Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Baskil’e ve Elazığ’a önemli bir tesis kazandırıldığını ifade ederek, "Önemli ürünün pazara doğru bir şekilde ulaştırılması. Bu anlamda da arkadaşlarımız doğru bir adımı tercih etmiş. Yürekten kutluyorum. Bu noktada destekçisi ve takipçisi olacağımı ifade etmek istiyorum. Yine burada kooperatif yöneticilerine şimdiye kadar 30 yıllık meslek hayatım boyunca gördüğümüz bir hususu ifade etmek isterim. Kooperatifler kuruluş amacının doğrultusunda çalıştıkları takdirde bölgeleri için çok önemli işler yapıyorlar. Ancak zaman içerisinde ortaya çıkabilecek alternatif yatırım alanları ile ilgili olarak isabetli yatırımlar yapmadıkları zaman da o bölge için özellikle idareciler ve siyasetçiler için gerçekten problem teşkil eden birer yapı haline dönüşüyorlar. Bunun için aslolan burada ETAK’ın özellikle tavandan tabana doğru çiftçi odaklı çalışma ve nihayetinde bunun pazara doğru ulaştırılması gibi çalışmaların dışında farklı alanlara yönelmeden o çalışmaları yönlendirmesi ve gerçekleştirmesi gerekiyor. Hatta daha sonra ortaya çıkacak hasılanın yine hem çiftçinin bilinçlendirilmesi hem de tarla ve çiftçilikle ilgili alternatif hizmetlerde kullanılması doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bu vesile ile tesisimizin Baskil’e, Elazığ’a hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.Ticaret ve Sanayi Odası olarak "ilçeleriyle birlikte kalkınan Elazığ" sloganıyla ilçeleri değerlerinin ve potansiyellerinin ortaya çıkması adına projeleri sürdürdüklerini ifade eden Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ise, "Birkaç ay içerisinde bu tesisin tamamlanması ve tam da kayısı sezonunda faaliyete geçmesi, üreticilerimiz ve ilçemiz adına önemli bir kazanım oldu. Bugün kayısı denince akla ilk gelen ilin Malatya olduğunu tüm ülke biliyor ancak, bu ürünlerin Baskil yöresinde üretilen kayısılar olduğunu büyük bir çoğunluk bilmiyor. Kayısı borsasının ve ticaretinin Malatya olmasın sebebi bu ilimizin kayısının tanıtımını en güzel şekilde yapması ve değişik tekniklerle işlenmiş ve paketlenmiş ürünleri her platformda öne çıkarma gayretleridir. Bizler, Malatya kayısısı olarak tanınmış ancak önemli bir bölümü bu coğrafyada üretilen kayısımızı artık ’Baskil kayısısı’ olarak profesyonel teknik ve yöntemleriyle tanıtma ve markalaştırmanın çabasını göstermeliyiz” diye konuştu.Tesisin açılışına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Dr. Kenan Peker, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Yürker, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus ile çok sayıda davetli katıldı.