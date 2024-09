Sektörde öncü şirketlerden biri olan, insan odaklı çalışma misyonu ile hareket eden Aras EDAŞ, Erzincan’daki bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürüyor.Elektrik dağıtım sektöründeki 2. büyük yüz ölçümüne sahip bölgede hizmetlerine aralıksız devam eden Aras EDAŞ, sorumluluk alanındaki illerden biri olan Erzincan’da yatırımlarını aralıksız gerçekleştiriyor. Kentteki ihtiyaçlara göre hazırlanan yatırım programında bu yıl sonuna kadar şebeke yenileme, bakım, onarım, ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Özel sektöre devredildiği 2013 yılından 2023 yılına kadar olan 10 yıllık sürede Erzincan’da 1.685 Milyar TL’lik yatırım yapan Aras, 2024 yılında da planladığı yatırımıyla, kente yıl sonu itibariyle 276.1 Milyon TL’lik yatırım yapmış olacak.“Erzincan, Türkiye’deki En Yüksek Memnuniyet Oranına Sahip 2. İl”Müşteri memnuniyetinde önemli başarılar elde ettiklerini belirten İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu: “Kentte yaptığımız çalışmalarla her yıl önemli başarılar elde ediyoruz. Bu yıl da Mayıs ayı (TEDAŞ tarafından yaptırılan ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi) sonuçlarına göre Türkiye’deki memnuniyeti en yüksek 3 il arasında Erzincan ilimiz yer aldı. Ayrıca Türkiye ortalama endeksi 56,4 olan Elektrik Dağıtım Şirketleri Çağrı Merkezi Memnuniyeti araştırmasında da 77,8 oranla Erzincan 2. sırada yer aldı. Türkiye ortalamasının üstünde olan oranımızla emin adımlarla yükselmeye devam ediyoruz.” dedi.“Aydınlatma Çalışmalarında Türkiye Ortalamasının Üstündeyiz”Daha aydınlık bir Erzincan için yatırım ve bakım çalışmalarına devam ettiklerini belirten İsabeyoğlu: “Sadece çağrı merkezi memnuniyetinde değil, aydınlatma faaliyetlerinde de başarılı çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye Geneli Aydınlatma ortalaması %57,3 iken Erzincan olarak bu oranın oldukça üstündeyiz. %71 oranındaki aydınlatma ortalamamız, çalışmalarımızda koymuş olduğumuz hedefleri başarıyla gerçekleştirdiğimizi gösterdi.” ifadelerini kullandı.“Kesintisiz Enerji Hizmeti İçin Planlı Bakım Şart”Elektrik dağıtım hizmetinde sürekliliği sağlamak, artan enerji talebini karşılamak için planlı bakım faaliyetinin zorunluluğuna dikkat çeken Sistem İşletme Müdürü Rıdvan Uyan: “Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına zorunluluk arz eden planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen sürede çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sayede, yatırım ve bakım işlemleri emniyetli bir şekilde yapılırken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlıyoruz. Teknik ve dış etmenlerden kaynaklı kesintilerin önüne geçebilmek için yapılan planlı kesintiler için 72 saat öncesinden web sitemiz üzerinden duyuru paylaşıyor aynı zamanda SMS ile de bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca bir arıza durumunda, müşterilerimiz 7/24 hizmet veren 444 7 850 Çözüm Merkezi üzerinden bizlere ulaştığında, ekiplerimiz tarafından en kısa sürede bölgeye intikal ederek arızaya müdahale ediyoruz.” dedi.“Yatırımlarımızla Doğal Yaşamı Koruyoruz”Yapılan yatırımlarla sadece müşterinin değil doğadaki dostların da önemsendiğini belirten Uyan: “Enerji nakil hatlarındaki kuş ölümlerinin önüne geçmek için, kuşların, elektrik direklerine konma ve kalkışı sırasında zarar görmemeleri adına, belirlenen elektrik direklerine izolasyon uyguluyoruz. Enerji nakil hatlarındaki izolasyon sayesinde elektrik çarpılmasından kaynaklı kuş ölümlerinin hem de elektrik kesintilerinin önüne geçmiş oluyoruz.”"Operasyonel Faaliyetlerimizi daha da Güçlendirmeyi Hedefliyoruz"Erzincan’da sürdürülen yatırım çalışmaları hakkında genel değerlendirme yapan İsabeyoğlu: “Kentimizin en güncel ihtiyaçlarını araştırarak, kaliteli hizmet ve kesintisiz enerji hedefiyle müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak yatırımlar planlıyor, bunu da hayata geçirmek için aralıksız bir şekilde tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırımlarımızla müşteri memnuniyetini her geçen gün artırarak, operasyonel faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.