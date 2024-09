Kent sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, sektörel gelişmeler, yatırımların değerlendirilmesi, alt yapı çalışmalarında can ve mal emniyetinin sağlanması için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında il koordinasyon toplantısı düzenlendi.Aras EDAŞ ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanarak yardımlaşmanın artırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, kurum/kuruluşların sorumluluk bilinci içerisinde görev yapmalarına dair birçok konunun konuşulduğu toplantıda, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olarak, sorunları çözmeye yönelik projelerin hazırlanması, kent ve ilçelerdeki alt yapı çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütülmesi üzerinde duruldu.Özellikle alt yapı çalışmalarında koordinasyonun önemi üzerine durulan toplantıda; Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret AKBAŞ, İzmir’de yaşanan talihsiz kaza ve benzerlerinin yaşanmaması için vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, her türlü tedbirin alınması gerektiğinin ve olası kazaları önlemek adına yapılacak kazı çalışmalarında Aras EDAŞ’tan mutlaka ekip istenmesinin önemi vurgulandı.Bu çalışmalar esnasında oluşabilecek olumsuzlukların tespit edildiği anda vatandaşlar tarafından ilgili birimlerin haberdar edilmesinin önemine dikkat çekildi.Koordinasyon ve iş birliğini gerektiren hususlarda, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli iş ve işlemlerin zamanında yapılmasının altı çizildi.