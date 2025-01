Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, otomobil çarpması sonucu yaralanan sahipsiz köpeği tedavi altına aldı.Hakkari’de sokak köpeğine otomobil çarptı. İhbar üzerini veteriner ekibi hemen harekete geçti. Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan can dostun vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Ameliyat edilen köpek müşahede alına alındı.Hakkari Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; araç çarpması, hasta, güçten düşmüş ve değişik sebeplerden dolayı belediye kliniğine getirilen onlarca sahipsiz köpeği sağlığına kavuşturularak tekrar yaşam alanlarına geri bırakıyor. Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, “Yılın ilk saatlerinde araç altında kalan hasta ve güçten düşen can dostlarımızın yardımına teknik ekiplerimiz yetişti. Ameliyatı başarıyı bir şekilde yapılarak tedavi altına alınmıştır. Ekiplerimiz 7/24 can dostlarımızın dertlerine deva olmaya devam ediyor” dediler.