Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları neticesinde ilde suç oranlarının düşük seviyelerde seyrettiğini belirterek, son 3 ayda yapılan denetim ve uygulamalarda 1 milyon 429 bin 362 şahsın ve 1 milyon 539 bin 312 aracın sorgulandığını, 246 umuma açık iş yerinin denetlendiğini söyledi.2024 yılının ekim, kasım ve aralık aylarında il genelinde meydana gelen asayiş olaylarını değerlendiren Vali Karakaya, emniyet, jandarma ve güvenlik korucusu olmak üzere kentin güvenliğini 9 bin güvenlik gücü ile sağladıklarını belirtti. Yüzyıllardır farklı medeniyetlerin kucaklaşma noktası olan ilin huzurun ve güvenliğin tesis edildiği bir kent haline geldiğini söyleyen Vali Karakaya, "Emniyet teşkilatı, jandarma, güvenlik korucuları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde olmak üzere yaklaşık 9 bin personelimizle 360 bin 946 hemşehrimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz” dedi.Yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bitme noktasına gelen terör örgütleri ile güçlü mücadelenin ilde de büyük bir kararlılıkla devam ettiğini belirten Vali Karakaya, sözlerine şöyle devam etti:“Başta PKK, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden terör örgütlerine yönelik olarak son üç ayda ilimiz genelinde 272 terör operasyonu icra edilmiştir. DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 şahıs, PKK terör örgütüne yönelik 67 şahıs, FETÖ terör örgütüne yönelik 7 şahıs olmak üzere toplamda 78 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3’ü tutuklanmış, 22 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet roketatar silahı, 3 adet ruhsatsız tabancı, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet roketatar mühimmatı, silahlara ait 4 bin 45 adet fişek, 3 adet el bombası, EYP düzenekleri, örgütsel fotoğraflar, havai fişekler, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Bitlis’te huzurun ve güvenliğin sağlanması için var gücümüzle kolluk kuvvetlerimizle rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz.”Son üç ayda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik 109 operasyonda toplam 281 düzensiz göçmenin yakalandığını açıklayan Vali Karalaya, “Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz koordinesinde sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmişlerdir. Ayrıca göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 57 organizatör adli makamlara teslim edilmiştir. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla olan mücadelemiz duraksamadan devam edecektir” dedi.“Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi korumak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, kullanan, taşıyan ve bulunduran kişilere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” diyen Karakaya, “İlimizde son üç ay içerisinde 309 uyuşturucu operasyonu yapılmış, icra edilen bu operasyonlar sonucunda 335 şüpheliden 31’i tutuklanmış, yapılan operasyonlar neticesinde 253 kilo 527 gram metamfetamin, 729 gram esrar, 173 kök Hint keneviri, 93 gram kokain, 33 gram bonzai, 15 gram Afyon sakızı, 8 adet ecstasy ve 984 adet sentetik ecza hapı ele geçirilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde bulunan 88 metruk yapının kontrolü sağlanmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın uyuşturucu madde satan, kullanan veya herhangi şüpheli bir durum gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığımız tarafından geliştirilen ‘UYUMA’ aplikasyonu üzerinden uyuşturucu ile mücadelede bizlere destek olmasını bekliyoruz. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapmış olduğumuz bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimizle En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 133 etkinlik yapılmış, 2 bin 453 anne ve anne adayına ulaşılmış, Narko Nokta faaliyetleri kapsamında 3 bin 384 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Son üç ayda ilimiz genelinde çocuk müstehcenliği suçu kapsamında 8 operasyon icra edilmiş, 1 şahıs tutuklanmış, açık kaynak araştırmaları kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçu ile ilgili olarak 15 rapor tanzim edilerek, ilgili birim ve cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmiştir. Siberay faaliyetleri kapsamında dijital bağımlılık, siber zorbalık, sosyal mühendislik ve yasadışı bahis konularında 30 bin 577 kişiye eğitim verilmiştir” şeklinde konuştu.Vali Karakaya, il genelinde son üç ay içerisinde 57 kaçakçılık operasyonu icra edildiğini ve bu operasyonlar kapsamında yakalanan 67 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldığını belirterek, “Yapılan operasyonlarda 8 bin 172 paket gümrük kaçağı sigara, 405 kilogram tütün, 486 bin 186 adet makaron, bin 70 litre kaçak akaryakıt, 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu, bin 367 adet emtia, 22 litre gümrük kaçağı içkiye el konulmuştur. Son üç ayda mali suçlarda 27 operasyon icra edilmiş olup, bu operasyonlarda da 36 şüpheli yakalanmıştır. İlimiz genelinde ekim, kasım ve aralık aylarında 2 bin 500 asayiş olayı meydana gelmiştir. Asayiş olaylarını aydınlatma oranı 2023 yılında yüzde 94 iken, 2024 yılında yüzde 96 oranına yükselmiştir. Malvarlığına karşı işlenen suçları aydınlatma oranı 2023 yılında yüzde 78 iken, 2024 yılında ise yüzde 87 oranına ulaştık. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 2023 yılında yüzde 97 iken, 2024 yılında ise yüzde 98 oranına ulaşmış bulunuyoruz. Mal varlığına karşı suçta evden hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlık olaylarında 2023 yılında 108 olay gerçekleşmişken, 2024 yılında ise yüzde 48 azalarak 56 olaya inmiş bulunmaktayız. Biz inşallah bunu daha da aşağılara çekmek için ekiplerimizle birlikte elimizden geleni yapmaya kararlıyız" dedi.Güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları neticesinde ilde suç oranlarının düşük seviyelerde seyrettiğini dile getiren Vali Karakaya, "İlimiz genelinde son üç ay içerisinde 1 milyon 429 bin 362 şahıs sorgulanmış, 246 umuma açık iş yerinin kontrol ve denetimleri yapılmış ve 1 milyon 539 bin 312 araç sorgulanmıştır. Yapılan bu denetim ve sorgulamalar neticesinde 876 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 158’i tutuklanarak Bitlis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Son üç ay içerisinde yapılan trafik uygulamalarında 134 bin 483 araç kontrol edilmiş, 20 bin 528 araç ve araç sürücüsüne trafikte kurallara uymadıkları için idari para cezası uygulanmış ve bin 74 araç trafikten men edilmiştir. İlimiz genelinde son üç ay içerisinde 391 trafik kazası meydana gelmiş, meydana gelen bu trafik kazalarında maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 vatandaşımız da yaralanmıştır. Değerli vatandaşlarımızdan isteğimiz trafik kurallarına uyalım, hız yapmayalım. Hiçbir şey canımızdan daha değerli değildir" diye konuştu.Vali Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"İlimizde kış şartlarının başlamasıyla valiliğimiz koordinesinde tüm kamu kurum kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın kış mevsiminin olumsuz etkilerinden en az şekilde etkilenmesi için gece gündüz çalışmaktayız. Araçlarımızda kar lastiği olmadan yola çıkmayalım, vatandaşlarımızın saçaklarda oluşan buz sarkıtlarına ve düşmesi muhtemel olan kar birikintilerine karşı dikkatli olmaları son derece önemlidir. Öğrencilerimize trafik güvenliği eğitimleri kapsamında yaya geçidi, emniyet kemeri takma, güvenli oyun alanları gibi birçok konuda 99 okulda 6 bin 739 öğrencimize eğitim verilmiştir. İlimizde 177 aile içi şiddet olayı meydana gelmiş, bu olaylar karşısında 55 şahsa önleyici tedbirler alınmıştır. Güvenli Eğitim Koordinasyon görevlileri tarafından çocuk ve gençlerimizin daha güvenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak açısından okul müdürleri ile her hafta bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Polis sorumluluk bölgelerinde 192 ekibimiz, jandarma sorumluluk bölgesinde 204 ekibimiz okul giriş ve çıkışlarında görevlendirilmiş, öğrencilerimize güvenli eğitim ortamı sağlanmak için okul müdürlerimizle iş birliği yapmaktadır. Yine son üç ay içerisinde bin 45 okul çevresinde, 788 umuma açık alanda ve 855 servis aracında denetimler yapılmış olup, bu kapsamda 7 bin 498 şahıs sorgulanmıştır. Son üç ay içerisinde Van Gölü’nde 741 saat seyir icra edilmiş, icra edilen görev süresince 84 adet tekne kontrol edilerek, toplam 38 tekneye yasal işlem uygulanmıştır. Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 4 şahsa toplamda 83 bin 507 TL idari para cezası uygulanmış, bin 619 şahsın sorgulaması yapılarak, aranma kaydı bulunan 3 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız mavi vatanımızın dört bir yanında olduğu gibi Van Gölü’nde de huzuru ve güveni tesis etmek için canla başla çalışmalarını sürdürmektedir. 2025 yılını karşıladığımız bugünde vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve güvenli girebilmeleri için emniyet ve jandarma birimlerimiz 315 ekip ve bin 892 personel ile gerekli güvenlik önlemlerini almışlardır. Hiçbirimiz unutmamalıyız ki Bitlis’in güvenliği her bir Bitlislinin emeği ve katkısıyla pekişmektedir. Bu yüzden, güvenlik güçlerimizle omuz omuza vererek, huzurumuzu ve güvenliğimizi koruma konusundaki kararlılığımız sürecektir. Bu vesileyle şehrimizin güvenliğini tesis etmek için gece gündüz demeden fedakârca çalışan emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatımızın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Yeni yılın önceki senelerden çok daha bereketli, sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi; güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması temennisiyle ülkemizin ve Bitlisli hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.Düzenlenen asayiş değerlendirme toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ile İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu da katıldı.