HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan girişimler sonucu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının artık ilçede yapılacağı bildirildi.Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odasında bir araya gelen Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, açıköğretim sınavlarına girecek olan öğrencilerle bir araya gelmişti. Belde Belediye başkanları, STK’lar ile Yüksekova, Şemdinli, Derecik İlçelerinde açıköğretim üniversite sınavlarına giren öğrenciler, sınavlarının Yüksekova’da yapılması için yetkililere ortak çağrıda bulunmuştu. Çağrıya olumlu cevap veren Anadolu Üniversitesi, açıköğretim fakültesi sınavlarının artık Yüksekova’da yapılmasına karar verdi.Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.