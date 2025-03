Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, üretimin önemine dikkat çekerek, "Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşamaz. İsraf eden iflas eder, üreten hükmeder" diyerek destek çağrısında bulundu.Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, birlik binasında basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Programda, yetiştiricilerin karşılaştığı sorunlar, üretimin önemi ve sektöre yönelik destekler ele alındı.İftar öncesi yaptığı konuşmada basının sahadaki rolüne dikkat çeken Akın, "Yağmur çamur, kar kış, sıcak soğuk demeden yetiştiricilerimizin sesini duyuran ve her zaman yanlarında olan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi."Üretmeyen toplumlar geri kalır"Üretimin hayatın her alanında kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Akın, "Üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşamaz. İsraf eden iflas eder, üreten hükmeder" ifadelerini kullandı. Tarım ve hayvancılığın bir ülkenin bağımsızlığı için hayati olduğuna vurgu yapan Akın, "Üretmemiz ve üretenin yanında olmamız lazım. Her kesimin, özellikle yerel yönetimlerin, taşın altına elini koyma zamanı geldi" diye konuştu.Deprem sonrası destekler devam ediyorBölgede yaşanan deprem felaketinin ardından iki yıldır yoğun bir mücadele verdiklerini belirten Akın, yetiştiricilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını söyledi. Akın, "Ahır destekleri başta olmak üzere eksiklerin giderilmesi için çalışmalarımız sürüyor" diyerek sektördeki sorunların çözümü için ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.Üreticilerin desteklenmesi ve hayvancılığın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, özellikle küçük üreticilerin ayakta kalabilmesi için devletin ve ilgili kurumların daha fazla destek sağlamasının önemine dikkat çekti. Hayvancılığın sürdürülebilir olması için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirten Akın, bölgedeki yetiştiricilere her alanda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.