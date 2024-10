Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevdi Töreni düzenlendi. Törende, AİÇÜ Doğubayazıt Ahmed-i Hani Yerleşkesini yaptıran iş insanı Abdolbari Goozal ile Eleşkirt Yerleşkesini yaptıran iş insanı Celal Oruç’a Fahri Doktora unvanı tevdi edildi.AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonu’ndaki Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevdi Töreni’ne Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, iş insanları Abdolbari Goozal ile Celal Oruç, il protokolü, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program IC Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen’in mesajının okunması ile devam etti.Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, yeni eğitim-öğretim yılının AİÇÜ mensupları ve öğrenciler için başarılarla dolu bir yıl olması temennisinde bulundu. Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ’nün ‘Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite’ şiarıyla Türkiye’nin küresel bir güç merkezi olarak 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirebileceği donanıma sahip öğrencileri büyük bir gayret ve özveriyle geleceğe hazırladığını belirtti.Üniversite nereden nereye geldi?Konuşmasında AİÇÜ’nün mevcut durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Karabulut, sözlerine şöyle devam etti: “Üniversitemiz, doğru bilginin önemli bir güç, bilimsel çıktının üstünlük, üretilen bilginin tüm paydaşlarla paylaşımının önem arz ettiği günümüzde, 600’e ulaşan genç ve dinamik akademisyeni, yüzde 100 doluluk oranı, 17 bine ulaşan öğrencisiyle topluma karşı sorumluklarının farkındadır. Bilim çıtasını üst sıralara taşımayı hedefleyen Üniversitemiz son beş yıllık süreçte Dünyada ilk 30 bindeki Üniversiteleri değerlendirmeye tabi tutan kuruluşlar arasında yer alan URAP’ta 8 binlerden 2968’inci, Webometrics’te 3 bin 433’üncü olmuş, SCImago’da ise Türkiye üniversiteleri içerisinde ilk 50’de yer alarak Q1 seviyesine yükselmiştir. Doğa ile iç içe bir kampüse sahip Üniversitemizin, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan ve ilk kez yer aldığı GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Dünya Üniversiteler Genel Sıralaması listesinde 717’nci sırada yer alarak çevre dostu ve yaşanabilir bir ortama sahip olduğunu tescillemiştir. Henüz 17 yıllık bir geçmişe sahip olmasına karşın Üniversitemizin bu yükselişi ülkemizin küresel güç olma hedeflerine ulaşabilmek için yeterli değildir, daha çok çalışacağız.”Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemizin mevcut alt yapısına ek olarak bu yıl, Hücre Kültürü ve Moleküler Kanser Araştırma Laboratuvarı, Üç Boyutlu Tasarım ve Baskı Laboratuvarı, Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Çevrimiçi Toplantı ve Sunum Salonu, Finans Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı, Eleşkirt Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenci Uygulama Laboratuvarı, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu’nda Sanal Gerçeklik Laboratuvarı, Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu’nda Bilgisayar Laboratuvarı ve Patnos Meslek Yüksekokulu’nda yeni bilgisayarlarıyla donatılan Bilgisayar Laboratuvarı akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Yine merkezi yerleşkemizde kurulan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Doğubayazıt’ta bulunan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde Farsça Mütercim Tercümanlık Bölümü ile önümüzdeki yıl eğitim-öğretime başlamayı planlamaktayız. Bunun yanı sıra ilk kez paydaş olarak katıldığımız Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Üniversitemiz kurum ve ürünleri büyük ilgi görürken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan Üniversitemize ziyaret sözünü aldığımızı da belirtmek isterim” diye konuştu.Eğitim gönüllülerine fahri doktora unvanı verildiAİÇÜ’nün henüz 17 yıllık bir geçmişe sahip olmasına karşın Türkiye’nin önemli eğitim kurumları arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemizin bu yükselişinde büyük katkıları olan ilk Fahri Doktora unvanını verdiğimiz ve ismini onurla taşıdığımız İbrahim Çeçen beye ve her zaman desteğini aldığımız İbrahim Çeçen Vakfı’na teşekkür ediyorum. Bugün ise bu topraklardan çıkmış iki güzel insan, iki hayırsever iş insanı, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu çerçevesinde eğitim gönüllüsü büyüğümüz Doğubayazıt Ahmed-i Hani Yerleşkemizi yaptıran Sayın Abdolbari Goozal ile Eleşkirt Yerleşkemizi yaptıran Sayın Celal Oruç beye aramızdalar. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. ‘Bilimde, teknolojide, sanatta, sporda, insanlık veya ülke hizmetinde üstün başarı gösteren ve önemli katkılar sağlayan kişilere verilen’ Fahri Doktora unvanını kıymetli hayırsever iş insanı hemşerilerimiz Sayın Goozal’a ve Sayın Oruç’a tevdi etmekten dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Sayın ÇEÇEN’e Sayın Goozal’a ve Sayın Oruç’a, Üniversitemiz ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Yine her zaman iş birliği içinde çalıştığımız Kıymetli Valimiz Mustafa Koç’a ve ilimizin kıymetli protokol üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Ülkemizin 2053 ve 2071 hedefleri öğrencilerle gerçekleşecektirÖğrenciler ile ailelerine de hitap eden Prof. Dr. Karabulut, “Sevgili öğrenciler, Üniversitemizdeki eğitim sürecinde kazanacağınız bilgi, tecrübe, yetkinlik ve becerinin ülkemizin geleceğini şekillendireceğini unutmayınız. Eğitim-Öğretim alanınız ne olursa olsun öğrenme, sorgulama, değerlendirme ve yorumlama yoluyla anlama ve sağlıklı analiz yapabilme yeteneklerini kazanmanızı hedefliyoruz. Sizlerin, bilim, teknoloji, kültür, spor ve sanatta ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip bireyler olmasını bekliyoruz. Saygıdeğer anne ve babalar, Anadolu’nun zirvesi Ağrı’da modern, güvenli, huzurlu ve her türlü imkana sahip kampüs içerisinde bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızın diploma sahibi olmalarının yanı sıra evrensel istihdam ortamında kendine yer bulabilecek özellikleri edinmiş, milli ve manevi değerlerimizi içselleştirmiş bireyler olarak yetiştirme hususundaki inanç ve kararlılığımızdan emin olabilirsiniz” diye konuştu.2024-2025 Akademik Yılı Açılış ve Fahri Doktora Tevdi Töreni’nde konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, “Kurulduğu günden bu yana kaliteli eğitimi, nitelikli kadrosu, sunduğu imkânlar ve ilimize sağladığı katkılarla önemli değerlerimizden biri olan, kültür, turizm, eğitim olarak büyümeye devam eden şehrimizin kalbinde atan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin bir ferdi olan siz değerli öğrencilerimize, başta Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve tüm akademisyenlerimizin başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmenizi diliyorum. Sevgili gençler, özverili bir şekilde çalışırsanız fırsat sizin ayağınıza kadar gelir. Sizlere şu anda bulunduğunuz konum ne olursa olsun görevinizi layıkıyla yerine getirmenizi tavsiye ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 2024-2025 Akademik Yılı’nın tüm Üniversite mensuplarımız, özellikle de öğrencilerimiz için başarılarla dolu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Fahri Doktora unvanı tevdi edilen iş insanı Abdolbari Goozal, AİÇÜ tarafından kendisine doktora unvanı tevdi edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Goozal, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime ve öğrencilere her zaman destek vermeye devam edeceğini belirtti.Fahri Doktora unvanı tevdi edilen iş insanı Celal Oruç da AİÇÜ’de öğrencilerle birlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oruç, “Bir Ağrılı olarak eğitime verdiğimiz destekten ve Eleşkirt yerleşkemizi Üniversitemize kazandırmanın gururunu yaşıyorum” dedi.Tören, iş insanlarına cüppe giydirilmesi, Fahri Doktora Diplomaları ve AİÇÜ kimliğinin takdim edilmesi ile sona erdi.