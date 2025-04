Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın teşrifleriyle Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Erzurum’da düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı’na (KUDAKAF’25) katıldı. İki gün boyunca devam eden fuarda AİÇÜ tarafından açılan stant, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.AİÇÜ’nün de paydaşları arasında yer aldığı KUDAKAF’25, 25-26 Nisan 2025 tarihlerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen fuara; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, önceki dönem İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Milletvekilleri Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, protokol üyeleri, bölge üniversitelerin rektörleri, kamu kurum ve kuruluş ile özel sektör temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi’nin yanı sıra birçok kamu ve özel sektör kuruluşları stant açarak ziyaretçilerini karşıladı.Fuarda, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esra Kadanalı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Danışmalığı personeli, KUDAKAF’25’te yer alan stantları ziyaret eden üniversite öğrenciler ile kariyer planlamaları, iş fırsatları ve istihdam konuları hakkında görüşmeler yaptı.KUDAKAF’25’e yoğun bir katılımın olduğunu belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, 200’ü aşkın özel sektör ve kamu kurumunun yer aldığı ve yaklaşık 65 bin öğrencinin katılımıyla rekor kıran fuarın Türkiye’nin en büyük kariyer fuarları arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.Öğrencilerin kariyer planlama ve istihdam edilme süreçlerinde KUDAKAF gibi fuarların önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. İlhami Gülçin, "Yetenek Her Yerde’ sloganı ile yola çıkan fuarda, iş insanları ve büyük firmaların üst düzey yöneticileri akademisyen ve öğrencilerimizle bir araya gelme imkânı buldu. Fuarda, öğrenciler eğitim gördükleri alanlara ilişkin sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurarak kariyerlerini şekillendirme fırsatı buldu. İş ve staj imkânlarının yanı sıra, birebir mülakatlar, paneller, kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerinin yer aldığı fuar, gençlere eşsiz bir deneyim sundu. Özellikle staj olanaklarından yararlanmak isteyen öğrenciler için önemli bir kapı aralayan KUDAKAF’25, mezuniyet sonrası iş dünyasına daha hazırlıklı adım atmalarına zemin hazırladı" diye konuştu.Öğrencilere her zaman kendi yetenek ve güçlerini keşfetmeleri tavsiyesinde bulunduklarını kaydeden Prof. Dr. Gülçin, "Bu fuarlar öğrencilerin yanı sıra iş insanları için de çok önemli. Gerçekleştirilen bu fuarlar ile Türkiye’de iş dünyasındaki ara eleman olarak tabir edilen nitelikli eleman bulma sorunu da en kısa zamanda giderilmiş olacaktır" dedi.Prof. Dr. Gülçin, öğrencilerin kariyer planlama sürecine katkı sağlamak amacıyla organize edilen KUDAKAF’25’in düzenlenmesine öncülük eden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başta olmak üzere fuara ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi’ne, Üniversitemiz Kariyer Planlama ve Mezun İzleme ve Araştırma Merkezi personeline, paydaş üniversite rektörlerine ve personeline, fuara katılan yaklaşık 200 firma yöneticisine, kamu ve özel sektör temsilcilerine teşekkür etti.