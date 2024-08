Bitlis’in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, bu yıl 953. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri için hazır hale getiriliyor.Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı ve "Anadolu’nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat’ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. İlçenin Çarho mevkisindeki 150 bin metrekare alan üzerinde kurulan millet bahçesindeki 1071 Sultan Alparslan Otağı, 23- 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde okçuluk, atlı spor oyunları, kökbörü, geleneksel oyunlar ve konserler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca otağ içerisinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları açılacak ve Türkiye’nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.25 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağırlanacağı ilçede halkta heyecan başlarken, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu da etkinliklerin geçen yıllardan daha renkli ve güzel olacağını söyledi. Vali Karaömeroğlu, “Bu sene Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünü kutlayacağız. Bu vesileyle de tüm milletimizin Malazgirt 1071 Zaferi kutlu olsun. Hazırlığımız, Okçular Vakfı ve İçişleri Bakanlığı mihmandarlığında son sürat devam ediyor. Her şey geçmiş yıllardan çok daha renkli ve çok daha güzel olacak. Büyük onur ve gururla hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz ve tüm misafirlerimizi de Ahlat’a bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da katılacağını beyan etti, büyük bir heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.Etkinliklerin yapılacağı alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de, “Kubbet-ül İslam Ahlat, Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinden misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Arkamızda gördüğünüz han çadırı ve 50 tematik çadırımızla beraber inşallah bu fethi coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Aynı zamanda 50 tane dükkanımızla yine halkımıza bu anlamda hizmet vermeye hazırız. Personellerimizle, belediyemizle, kaymakamlığımızla ve bütün ilçemizle inşallah bu sene daha fazla, daha coşkulu bir şekilde Malazgirt Zaferi’ni kutlamak üzere burada bulunacağız. 23, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde tüm vatandaşlarımızı inşallah bu alana Kubbet-ül İslam Ahlat’a davet ediyoruz” dedi.Bu sene Malazgirt Zaferi kutlamalarına biraz daha Ahlat’ı ve Ahlatlıyı dahil etmeyi hedeflediklerini belirten Gülmez, “Yine eskiden olduğu gibi buzağı yarışmaları, yemek yarışmaları, taş işçiliği yarışmaları, aşıklar atışmalarıyla beraber birçok etkinliği burada bulabileceksiniz. Yine geçen yıllarda olduğu gibi at gösterileri, at yarışları, kökbörü, solo Türk, çelik kanat helikopter gösterileri başta olmak üzere birçok etkinlikle yine vatandaşlarımızın, halkımızın hizmetinde olacağız. Bu yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve devletin zirvesindeki önemli isimleri yeniden Ahlat’ta ağırlayacağız ve 26 Ağustos’ta fethin yıl dönümünü kutlamak üzere Malazgirt’e yolcu edeceğiz” diye konuştu.