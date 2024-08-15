Muş İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışmalarını yürüten Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor.KETEM, “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” sloganıyla toplum sağlığını korumayı sürdürüyor. Ülke genelinde sayısız insanın hayatını kurtarmaya odaklanan KETEM, ücretsiz sağlık hizmetleriyle kansere karşı erken teşhis için mücadele veriyor. Muş İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmetlerini sürdüren KETEM’de, başta meme, rahim ağzı ve kolon kanserleri olmak üzere birçok kanser türü için ücretsiz tarama hizmetleri veriyor. Uzman sağlık personeli tarafından yapılan bu taramalar, bireylerin kansere karşı erken önlem almasını sağlıyor.KETEM’de çalışan hemşire Süheyla Ari, yapılan taramaların tamamen ücretsiz olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 10 yıldır KETEM’de çalışıyorum. Burada HPV ve DNA testini yapıyoruz ilk olarak. Uygun yaş aralığında olan hastalarımıza GGT veriyoruz. Hastalarımızın kayıtlarını aldıktan sonra mamografi çekimi yapıyoruz. 30-65 yaş arasındaki kadınlara HPV ve DNA testlerini yaparak rahimdeki rahatsızlıkları tespit ediyoruz. 40-69 yaş arası olan kadınlara da uygunsa mamografi çekimi yapıyoruz. Bu taramalar ücretsiz yapılıyor” dedi.Erken teşhisin hayat kurtardığını aktaran Hemşire Ari, 7 aylık süreçte 4 bin hastaya baktıklarını ifade ederek, “Bizim burada önceliğimiz hiçbir rahatsızlığı olmayan hastalardır. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. 40-69 yaş aralığında olan kadınlar mutlaka 2 yılda bir meme mamografisi çektirmelidir. 40 yaşın üzerindeki kadınların ise mutlaka yılda 1 kere doktorda muayene olması gerekiyor. 20 yaş üzerindeki kadınların ise ayda bir ayna karşısında kendileri muayene yapabilir. Eğitimlerimiz devam ediyor. Sokaklarda stant kurup bilgilendirmeler yapıyoruz. Uygun olanları KETEM’e yönlendiriyoruz. 2024 yılının ilk 7 ayında 4 bine yakın hastamızı KETEM’de ağırladık. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Burada yaptığımız taramalar tamamen ücretsiz. Burada randevulu hasta bakma yok. Hastalar ne zaman gelirse bakabiliyoruz” şeklinde konuştu.