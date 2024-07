Ağrı Dağı’nın eteklerindeki çorak araziye 5 bin meyve ağacı dikerek meyve bahçesine dönüştüren Abdulkadir Ardin, 6 ton kayısı hasadı yaptı.Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyünde yaklaşık 9 yıl önce satın aldığı 33 dekarlık araziyi meyve bahçesine dönüştüren Abdulkadir Ardin, ailesiyle beraber bahçenin içinde yaptığı evde yaşıyor. Bahçeye yatırım yapmak adına, villasını ve vinçlerini satan Ardin, 11 farklı meyve ağacının yetiştiği volkanik topraklarda şeftali, kayısı, elma, erik, kiraz, vişne, badem, armut ve ayva ağaçlarının bulunduğu bahçede aynı zamanda yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor.Malatya ve Iğdır kayısısına alternatif olarak artık Ağrı’da da yetişen Ağrı kayısısı aroması ve lezzetiyle, Türkiye’nin her yerinden gelen ziyaretçiler tarafından dalından koparılarak satın alınıyor. Havuz, restoran ve bungalov tarzı evlerin de bulunduğu bahçeye piknikçiler yoğun ilgi gösteriyor.“Geçen sene kayısının tadını alan Meksikalılar bu sene yine gelip kayısı aldı”“2015’te bu bahçeyi inşa ettik, her yıl festival eşliğinde kayısılarımızı halk gelip kendi eliyle topluyor. Ücretini ödeyip gidiyorlar, Avrupa’nın her yerinde insanlar geliyor. Ağrı Dağı’nın eteğinde böyle güzel bir bahçe gördükleri zaman çok ilgilerini çekiyor hem meyvenin tadı farklı, volkanik toprak doğal kaynak suyu, insanlar buranın meyvesini gördüğü zaman bir Malatya’yla, Iğdır’ın ismi çıkmış ama asıl aromalı kayısı diyebilirim burada yetişiyor. Bunu herkesin gelip tatması lazım. Biz yaklaşık 5 yıldır bu kayısıyı burada verim alıyoruz. Bu sene iklimlerde hava sıcak, soğuk değişikliği oldu yağmurlar bayağı aşırı yağdı. Mahsulümüz biraz az oldu; 5-6 tona yakın, normalde 100-150 tona yakın kayısı veriyordu ama herkesin gelip tatmasını isteriz. Bu sene 5-6 ton civarı kayısı verdi. Ağrı, Doğubayazıt, Patnos, Iğdır, Erciş’ten bile bugün gelen insanlar var. Amerika, Almanya, Meksika’dan bile buraya gelip, geçen sene kayısının tadını alan Meksikalılar bu sene yine gelmiş, kayısı almışlar buradan o kadar ki adamların hoşuna gitmiş. Toprağı volkanik topraktır. Suyu doğal kaynak suyu tatlı bir sudur, hem toprağı hem suyu güzel olduğu için meyveleri sulu ve şekerli oluyor yani çok güzel aroması var. Bir de organik yani herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz, doğal yetişiyor bunlar" dedi.