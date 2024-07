Müzeler Şehri Elazığ projeleri kapsamında Kent Müzesi’ni açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin tarihi süreçleri ve kültürel zenginliklerini yansıtan birçok öğenin sergileneceği müze için vatandaşların da manevi değeri olan eşyaları bağışlayarak katkıda bulunmaları için çağrıda bulundu.Müzeler Şehri Elazığ Projesi çerçevesinde Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hoca Hasan Hamam Müzesini şehre kazandıran Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin değerlerini geleceğe taşıyarak sonraki kuşaklara aktarma hedefi doğrultusunda kent belleğinin kayıt altına alınacağı Kent Müzesi’ni Elazığ’a kazandırmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede Kent Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Şerifoğulları, projeyi yakinen takip ediyor. İki katlı tarihi yapı Elazığ Kent Müzesinde milattan önce Elazığ bölgesi, beylikler dönemi, Osmanlı dönemi evi ve kürsübaşı canlandırması, Elazığ ilçeleri yapı maketleri ve grafik anlatımı, cumhuriyet dönemi yer altı ve yer üstü zenginlikleri sanayisi, Atatürk’ün Elazığ’a gelişi ile ilgili gar binası maketi ve diaromasıyla birlikte film sunumu, Elazığ eğitim tarihi ile şehrin yetiştirdiği şahsiyetler, Harput Kalesi duvar canlandırması, dönem silahları, Harput mezar taşlarının replikaları, Harput evi maketleri ve iç mekanlarda kullanılan objeler ile zengin bir anlatım yer alacak.Öte yandan vatandaşlar, şehir belleğinin gelecek nesillere aktarılacağı Kent Müzesine, Elazığ ile ilgili manevi değeri ve öyküsü olan eşyaları bağışlayabilecek. Böylece bu eşyalar, Kent Müzesi’nde sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Müzede ayrı bir köşe oluşturularak vatandaşlar tarafından bağışlanacak olan eşyalar, kısa öyküleri ile birlikte sergilenecek.Müzeler Şehri Elazığ sloganları doğrultusunda Elazığ’ı müzelerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan Şerifoğulları, "Hemşehrilerimizin malumu olduğu üzere ilk etapta göz bebeğimiz Harput’umuzda Basın Müzesini açmıştık. Hemşehrilerimiz ile buluşturmuştuk ve çok ciddi manada da bir beğeni kazanmıştı. Aynı zamanda ciddi manada ziyaretçiler her gün basın müzesini ziyaret ederek oradaki Elazığ’ımızın ve Cumhuriyet tarihinden günümüze kadarki basını tanıma noktasında da yoğun bir ilgi var. Tarihi Hoca Hasan Hamamı’nı restore ederek, ayağa kaldırarak çok güzel bir yapı ile hamam müzesini şehrimize, ülkemize kazandırmış olduk. Bugün de Elazığ’ımızın uzun yıllardır özlemle beklemiş olduğu Kent Müzesini şehrimize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli ilgileniyorlar, eksik bırakmama noktasında bizler de sürekli projeyi yakinen takip ediyoruz. Çok güzel bir müze olacak. Şehrimizin tarihini, sanayisini, tarımını, eğitimini, sanatını, kültürünü, folklorunu gibi her alanda anlatacak bu müzemizin açılışını yapmak üzereyiz” dedi.“Tarihi özelliği olan eşyaların buraya getirilmesi ve burada sergilenmesi noktasında çağrıda bulunmak istiyoruz”Müze için eksik kalan araç ve gereçlerin temini noktasında çağrılarını yineleyen Şerifoğulları, “Özellikle tarihi özelliği olan eşyaların hemşehrilerimiz tarafından buraya getirilmesi ve burada sergilenmesi noktasında gelecek nesillere de Elazığ’ımıza ait tarihi döneme ait malzemelerin aktarılması ile ilgili hemşehrilerimizin bu müzeye eşya bağışında bulunması için yine çağrıda bulunmak istiyoruz. Şehrimizin altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata kadar her anlamda gelişimini sağlayabilmek adına 2019 yılından itibaren belediyemizin bütün birimleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Özellikle şehrimizin daha fazla turist çekme noktasında ‘Müzeler Şehri Elazığ’ sloganımızı yerine getirebilme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kent Müzesi’ni açtıktan süreçte yine tarihi mekanlarımızda müze açmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.