Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden olan Ağrı’nın bereketleri topraklarında boy gösteren ayçiçeklerinin hasadı başladı, 10 bin ton verim bekleniyor.Ağrı’da, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması ve çiftçiye alternatif üretim alanının oluşturulması için hayata geçirilen projelerden biri olan ayçiçeği projesi ile 34 bin dekar alana ekilen ayçiçekleri hasat edilmeye başlandı. Bu doğrultuda merkeze bağlı Tezeren köyünde çiftçilerle beraber ayçiçeği hasadına katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç, bu yıl yapılacak olan hasadın ardından ilin tarım ekonomisine 310 milyon TL değer katmasını beklediklerini belirtti.“Çiftçilerimiz üretmeye devam etsin, biz her zaman yanlarındayız”Ağrı’nın geniş tarım alanlarına sahip olduğunu ve bu nedenle tarım alanında değişik projelerle her zaman çiftçiye alternatif bir alan sunmaya çalıştıklarını belirten Ağrı Valisi Mustafa Koç, ayçiçeği projesiyle 10 bin ton verim hedeflediklerini vurgulayarak, "Ağrı’mızda yaz geldiğinden beri değişik alanlarda çiftçilerimizle beraber hasatlar gerçekleştirdik. Ağrı’mızın tarımdaki önemi, ekonomisindeki önemi son derece büyük. Geniş tarım alanlarımız, ovalarımız var. Hem çiftçilerimizin hem bu sektörle iştigal eden emekçilerimizin alın terlerinin karşılığını alabilmeleri için hem ürün noktasında verim artışı hem de ürün çeşitliliği bakımından değişik projeler yürütüyoruz. Ayçiçeği projemizde geçtiğimiz yıllardan itibaren devletimizin desteği ile Ağrı’mızın tarım ekonomisinde önemli bir yere sahip. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl hem çerezlik hem yağlık olmak üzere yaklaşık 34 bin dekar ekim alanına sahip ayçiçeğimiz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 bin ton verim elde edildi. Bu yılda yine 10 bin ton verim elde etmeyi umuyoruz. Geçen yıl ilimizin tarımsal ekonomisine kattığı değer 220 milyon TL civarında, bu yılda 310 milyon TL değerinde bir ekonomik değer bekliyoruz. Bizler her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu sembolik tabii ama bunun manası şudur; Onlar üretmeye devam etsinler, çalışmaya devam etsinler, hem ülkemiz için hem şehrimiz için biz her konuda onların yanında olacağız. Gerek verim artışı, gerekse ürün çeşitliliği bakımından hem danışmanlık noktasında, teknik projeler noktasında, sulama noktasında ki zaten devletimizin tarımsal alana verdiği destekler ülkemiz genelinde Tarım Bakanlığımız aracılığıyla son derece önemli. Bugün de hem çiftçimize hem de emekçilerimize, kadınlarımıza kolay gelsin demek için, onlarla bu hasat sevincini paylaşmak için beraberdik. Ben bütün çiftçilerimize inşallah emeklerinin, alın terlerinin karşılığını alabilecekleri, umduklarını bulabilecekleri bir hasat sezonu diliyorum. Allah kaza bela vermesin. Bereketli olsun diyorum” şeklinde konuştu.