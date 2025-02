İsrail’in Filistin’deki soykırımını farklı bir evreye getirmek için ABD öncülüğünde planlanan işgale karşı toplanan Ağrılılar basın açıklaması düzenledi.Ağrı Kudüs Platformu tarafından organize edilen basın açıklamasında Ağrılılar sık sık tekbir getirdi, ABD ve israil’e tepki gösterdi.Basın açıklamasını yapan Orhan Tatlı, soykırımın ardından gerçekleşen ateşkes anlaşmasına israil’in uymadığını belirterek, Filistin’de katliamın devam ettiğinin altını çizdi. Tatlı, On yıllardır Filistin’de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail, 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise saldırılarını daha da artırdı. Apertheid rejimi İsrail, 15 ay boyunca Filistin’de insanlık dışı saldırılarda bulundu. Gazze’de tam anlamıyla bir soykırım yapan işgalcilerin saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli şehit oldu.İşgalciler, Gazze’de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarda bulundu. 19 ocak’ta varılan ateşkes anlaşmasından bu yana, ateşkese uymayan işgal rejimi israil, düzenlediği saldırılarla çok sayıda Filistinliyi katletmeye devam etti" dedi.İşgalci israil’in gerçekleştirdiği katliamlarda sınır tanımadığını belirten Tatlı, "İsrail saldırıları sebebiyle Gazze’de her yerde enkaz yığınları var. Siyonistler saldırılarında; camileri, hastaneleri, okulları ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katledildi. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları aralıksız olarak Gazze’ye yağdırdı. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı ve ne yazık ki yaşanmaya da devam ediyor" ifadelerini kullandı.Tatlı konuşmasında ABD Başkanı Trump’un Gazze’yi satın almak istediğini, bu fikrin Ortadoğu’yu dizayn etmek anlamına geldiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:"ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’ye yönelik olarak yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen siyonistlere destek veriyor. ’Gazze’yi satın almak’tan, Gazze’yi ABD yetkisi altına almaktan söz ederken, kanlı ve karanlık iş birlikleriyle, binlerce kilometre öteden Ortadoğu’yu dizayn etmeye çalışıyor. On yıllardır İsrail’in zulümlerine karşı topraklarını koruyan, zilleti kabul etmeyen, zorbalığa boyun eğmeyen Filistinlilerin kendi toprakları olan Gazze’den çıkararak başka ülkelere gönderilmelerinin planları yapılıyor. Bu gerçekleşmeyecek hayalin sahiplerine sesleniyor ve diyoruz ki, Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir yarın da Filistinlilerin olacaktır! Apertheid rejimine verilen destekler sonlandırılmalıdır."