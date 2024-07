Ağrı’nın merkeze bağlı Başçavuş köyünde yükselen baraj suları altında kalan caminin minaresi, eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor.Ağrı kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta buluna Başçavuş köyü, baraj suları altında kalan minaresiyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri tarafından ilgi görüyor.Yazıcı Barajı’nın devreye girmesiyle köy sakinlerinin büyük bölümünün göç ettiği köyde, sular altında kalan cami minaresi her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.Her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyen fotoğraf tutkunu İlknur Karaoğlan, “Burası aslında baraj suları altında kalmış bir köy. Şu an su seviyesi çok yüksek olduğu için evlerin hepsi sular altında kalmış ama su seviye düştüğü zaman evler ortaya çıkmaya başlıyor. Manzaramız mükemmel, hem burada doğa, yeşillik, hayvanlarla iç içe olduğumuz bir manzaradayız. Ve buranın gün batımı çok mükemmel, izlemek isteyen herkesi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.