Ağrı’da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda 14 Nisan Pazartesi günü Ağrı Merkez, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, özel eğitim kurumlarında, kreşlerde, Kur’an kurslarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar idari izinli sayılacak. 24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetin aksamaması için gerekli değerlendirmelerin birim amirlerince yapılması istendi.Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde ise olumsuz hava şartları öngörülmediğinden eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.