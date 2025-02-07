Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde iki gıda deposunda yapılan denetimlerde, son tüketim tarihleri geçmiş ve güvenilir olmadığı değerlendirilen 23 kamyon dolusu gıda ürünü tespit edilerek imha edildi.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden büyük miktarda gıda ürününe rastlandı. İlgili firmaya gerekli idari yaptırımlar uygulanırken, tespit edilen ürünlerin imha süreci başlatıldı.Açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde bir firmaya ait iki gıda deposunda yapılan denetimlerde, son tüketim tarihleri geçmiş, güvenilir olmadığı değerlendirilen 23 kamyon dolusu gıda ürünü tespit edilerek imha süreçleri başlatılmıştır. İlgili gıda işletmecisine gerekli idari yaptırımlar uygulanarak, halk sağlığını korumaya yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Sağlıksız gıdaya fırsat vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.