Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilik yerleşkesindeki kurumlarda görev yapan kadın personellerle bir araya geldi.Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, kadın personellerle sohbet ederek günlerini kutladı. Program kapsamında, kadın personellere günün anlam ve önemine binaen gül takdim edildi.Kadınların toplumun her alanında büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Vali Koç, "Kadınlarımız, aile yapımızın ve toplumumuzun temel direğidir. Hayatın her alanında fedakârlıklarıyla, sevgileriyle ve emekleriyle topluma yön veren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.Eşi Neslihan Gül Koç da kadın personellere hitaben yaptığı konuşmada, kadınların toplumsal yaşamda ve iş hayatında üstlendiği sorumluluklara dikkat çekerek, "Kadınlar her alanda büyük bir güç ve azimle çalışıyor. Onların varlığı, toplumun daha güçlü ve bilinçli bir yapıya kavuşmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.Valilik yerleşkesinde çalışan kadın personeller, nazik ziyaretleri ve güzel dilekleri için Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç’a teşekkür etti.Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.