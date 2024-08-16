Ağrı Valisi Mustafa Koç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre il genelinde 2024 yılı mezunu olan toplam 878 öğrencinin üniversite hayatına adım attığını açıkladı.Vali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları sonrası üniversiteye yerleşen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İlimizde 2024 yılı mezunu olan; 54 tıp fakültesi, 26 diş hekimliği, 19 hukuk, 1 eczacılık, 31 mühendislik, 156 öğretmenlik, 306 diğer lisans bölümleri ve 285 önlisans programları olmak üzere; toplam 878 öğrencimiz üniversite hayatına adım atmıştır. Ayrıca İbrahim Çeçen Üniversitemizi kazanan 2.916 öğrencimizi büyük bir heyecanla bekliyoruz. İlimizin sunduğu eğitim olanakları ve sıcak misafirperverliğimizle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Sizlerin başarısını her zaman destekleyecek ve yanınızda olacağız. Tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını dilerim." dedi.