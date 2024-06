Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışma programı kapsamında Hamur ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.Ziyaretine Hamur Osman Gazi İlkokulu’nda başlayan Kökrek, burada öğretmenlerle bir araya gelerek mesleki çalışmanın eğitim kalitesini artırmadaki önemine vurgu yaptı. Öğretmenlerle istişarelerde bulunan Kökrek, eğitimdeki güncel gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.Osman Gazi İlkokulu’ndaki programın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçen Kökrek, Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım ile bir araya geldi. Görüşmede ilçedeki okulların durumu ve eğitimdeki ihtiyaçlar ele alındı. Kaymakam Yıldırım, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.Kökrek, daha sonra Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, eğitimin yerel yönetimlerle iş birliği içinde nasıl daha ileriye taşınabileceği konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Aslan da eğitime her zaman öncelik verdiklerini belirterek belediye olarak üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getireceklerini söyledi.Kökrek’in Hamur ilçesindeki ziyaretlerine Milli Eğitim Müdür Yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş eşlik etti.